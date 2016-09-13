印度教男子控吃牛肉 謀殺、性侵穆斯林

2016-09-13

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕印度北部的哈里亞納邦（Haryana）又發生謀殺加性侵的憾事。一群與右翼印度教組織有關的男子，指控兩名年齡分別為二十歲與十四歲的穆斯林女子吃牛肉，她們的叔叔、嬸嬸先被打死，另外兩名家屬重傷危殆，然後輪流性侵兩人，還恐嚇她們不得聲張，否則將殺害全家人。警方已逮捕施暴的其中四人，以性侵與謀殺罪名起訴。暴行曝光後，已引起當地穆斯林與印度教社群的關係緊張。

8至10人行凶 輪暴2女打死叔嬸

案發地點位於距離印度首都德里約一百公里的梅瓦特縣（Mewat），這群為數八至十人的男子集體攻擊這個穆斯林家庭，宣稱他們觸犯印度教不得殺牛的戒律，時間長達三小時。被輪暴的二十歲女子向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，她和她十四歲的表妹兩週前遭四名男子輪暴，這些男子指控她們吃牛肉，但她們根本沒有。

印度教將牛視為神聖動物，哈里亞納邦明令禁止殺戮牛隻，警察甚至帶著獸醫隨行，臨檢攤販販售的印度香料飯內是否含有牛肉成份。

凶手與極右派有關 震驚穆斯林社群

梅瓦特縣人口以穆斯林為主，當地穆斯林領袖喬杜里（Ramzan Chaudhary）表示，此事震驚穆斯林社群，因為當地從未發生過如此恐怖的攻擊事件。梅瓦特律師公會成員卡恩（Abid Khan）也說，可能有人在幕後操弄此事，企圖製造宗教緊張。不過，執政黨印度人民黨（ＢＪＰ）聲明，否認本案有宗教對立因素，只是單純匪徒作案。

維權人士稱警吃案 族群緊張關係升高

在主張印度教至上的印度人民黨執政後，一些激進印度教徒更四處迫害穆斯林，迫使穆斯林改變宗教信仰，甚至誣指穆斯林吃牛肉，然後動用私刑。

印度「TheWire」新聞網報導，維權人士哈希米（Shabnam Hashmi）指控警方有意吃案，人民黨聯合派國會議員安薩里（Ali Anwar Ansari）指出，「警方任憑遇害者遺體暴露於現場，也未立刻驗屍，只顧著急急忙忙要受害女性出庭。而且，警方原先僅以竊盜罪起訴，在媒體強力批評後，才改以謀殺重罪起訴。」

TheWire報導，被捕四人中，至少兩人明顯與極右派印度教組織有關，其中一人曾於其「臉書」貼文，以「穆斯林必須消失」為標題，配上總理莫迪的照片。印度二○一三年後對性侵犯罪實施新法，刑度加倍，輪暴案最輕處二十年徒刑，最重可至無期徒刑，累犯或致人於死者可判死刑。