加泰隆尼亞爭獨立 80萬人上街怒吼
2016-09-13
數十萬名加泰隆尼亞（Catalan）民眾十一日走上街頭，聚集在巴塞隆納及其他四個城市，許多人穿著寫上「準備好了」標語的白T恤，在耀眼陽光下揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗，慶祝加泰隆尼亞 「國慶日」（Diada），展現要求脫離西班牙的決心。警方估計約八十萬人參與活動。加泰隆尼亞自治區議會誓言推動二○一七年建立新國家的計畫，向馬德里當局施壓要求回應。（法新社）
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