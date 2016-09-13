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加泰隆尼亞爭獨立 80萬人上街怒吼

2016-09-13

數十萬名加泰隆尼亞（Catalan）民眾十一日走上街頭，聚集在巴塞隆納及其他四個城市，許多人穿著寫上「準備好了」標語的白T恤，在耀眼陽光下揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗，慶祝加泰隆尼亞 「國慶日」（Diada），展現要求脫離西班牙的決心。警方估計約八十萬人參與活動。加泰隆尼亞自治區議會誓言推動二○一七年建立新國家的計畫，向馬德里當局施壓要求回應。（法新社）

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  • 加泰隆尼亞群眾揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗，訴求脫離西班牙。（法新社）

    加泰隆尼亞群眾揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗，訴求脫離西班牙。（法新社）

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2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
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