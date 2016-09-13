美利堅小姐 阿肯色佳麗 機智奪冠

2016-09-13

二○一七年「美利堅小姐」（Miss America）選美比賽結果十一日在新澤西州大西洋城揭曉，代表阿肯色州的廿一歲大學生席爾茲（Savvy Shields）擊敗其他五十一名佳麗，摘下后冠。在阿肯色大學主修藝術的席爾茲，在機智問答被問到對民主、共和兩黨總統候選人希拉蕊和川普的看法時表示，「這兩位候選人至今都表現不錯，但他們也必須注意自己的所作所為」，「我想要他們聚焦在折衷（compromise）上」，美國「就是以折衷立國」。她還說，總統大選在媒體炒作下，「難以分辨真相與醜聞」。

（編譯茅毅）