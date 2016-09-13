健康受質疑 掀退選話題

2016-09-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕總統候選人向來想在選民面前展現完美的「健康寶寶」形象，但隨著希拉蕊十一日出席「九一一事件」十五週年紀念活動提前離場，甚至出現腳步踉蹌、需要他人攙扶的情況，她的健康狀況已從原先指控對手惡意攻訐的陰謀論，演變成必須投以更大關注的選戰議題，再度引發她可能退選或遭撤換的議論。

面對外界質疑，儘管希拉蕊陣營保持低調，但民主黨人不免擔心，希拉蕊是否會因健康問題退出選戰？一旦如此，又將由何人上陣？根據民主黨內部章程，除非希拉蕊主動退選，否則無人可取代她的黨提名人身分，但曾擔任美國半島電視台（Al Jazeera America）和微軟國家廣播公司（MSNBC）主播的舒斯特（David Shuster）引述民主黨黨工的話說，民主黨可能舉行緊急會議，考慮替代人選，但只有在希拉蕊主動退選的情況下，才會提名新的候選人。

根據民主黨章程，全國委員會負責挑選替代人選。民主黨幹部將在特別會議中投票，由獲得多數票者出線。若希拉蕊退選，現任副總統拜登（Joe Biden）和希拉蕊在黨內初選時的主要對手桑德斯（Bernie Sanders）都被視為可能的替代人選。民主黨幹部不會特別考慮副總統候選人凱恩（Tim Kaine）或桑德斯；若由他人出線，凱恩仍將是副總統候選人。

此前，共和黨候選人川普質疑她健康不佳，並藉由選擇性剪輯她在公開場合露面的影片，指涉她難以擔當總統大任。然而，川普的健康狀況其實也不夠透明，他迄今公開的個人醫療資訊微乎其微。去年十二月，川普陣營公布一封過去卅年來擔任他私人醫師的伯恩斯坦（Harold Bornstein）所撰信函，聲稱川普減了約六．七五公斤，每天服用阿斯匹靈與低劑量的降膽固醇藥物，實驗室檢驗結果及血壓都「令人驚訝地好極了」，「要是他當選了，我可以明確地說，川普先生將是史上最健康的美國總統當選人。」