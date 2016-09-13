希拉蕊瞞病 不是頭一回
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日突然出現健康出狀況的跡象，外界才得知原來她兩天前就已經確診罹患肺炎。她對個人健康問題選擇保密、極力保護隱私的做法，並非頭一遭，她在一九九八、二○○九年先後發生過兩次血栓，都是事隔多年才被披露。英國「衛報」指出，這次希拉蕊罹患肺炎好一陣子的消息曝光，是她和她團隊與公眾訊息溝通不良的又一象徵，而這已成為希拉蕊式作風。
兩度發生血栓 多年後才披露
衛報認為，十一日再次展現希拉蕊標準不願迅速即時提供訊息的作風，她的競選團隊將一件原本可以很簡單交代清楚的事情弄得複雜：在記者試圖搞清楚到底發生什麼事之際，該陣營就是不願坦率以對，擠牙膏式地一次一點透露訊息。從幕僚十一點出面說明她因為熱得難過，臨時離場到女兒住處休息，到傍晚五點多她的醫師發表聲明，才公開希拉蕊兩天前就被診斷出肺炎，一整天下來各時間點的訊息不明、拖延交代，都是希拉蕊的標準作風。
華盛頓郵報指出，希拉蕊對個人健康之事極度保密，她在一九九八年還是第一夫人時，右腿曾發生血栓，秘密在國家海軍醫療中心門診治療。她後來提到此事時曾形容，這是她「最感到害怕的時刻」。二○○九年，希拉蕊被診斷發現血栓較少為人知，當年醫師發現她的腳出現第二處血栓，但直到一五年希拉蕊的私人醫師發表公開信，企圖證明她的健康良好時才披露此事。
第三次血栓，則是二○一二年底摔倒腦震盪後發生在腦部。希拉蕊因為深靜脈血栓，必須每天服用抗凝血藥和定期檢查。
經過十一日的事件後，外界更將焦點放在希拉蕊和川普這兩名總統候選人的健康問題，要求兩陣營公布更完整醫療史的呼聲也更大。歐巴馬擔任總統前的長期私人醫師謝納（David Scheiner）說，「這是全世界最重要的工作，而我們有兩個老人（在競選）」，但外界對兩人健康都有疑慮。他認為，應要求總統候選人公開客觀評估的詳細醫療史。
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