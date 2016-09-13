希拉蕊染肺炎 衝擊美大選

2016-09-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日在紐約出席「九一一」恐怖攻擊十五週年紀念活動時，突然身體不適提前離場，甚至被人拍到虛弱到需要隨扈撐著她上車，之後更證實希拉蕊罹患肺炎，並因此取消加州造勢行程。在選戰進入關鍵時刻之際，希拉蕊此一突發狀況再度使其健康備受關注與質疑。

癱軟需人攙扶引發議論

希拉蕊十一日頂著太陽，在九一一紀念會上花了約九十分鐘，站著向罹難者家屬致意、和與會賓客交談，原訂待到十時三十分，卻臨時提早約一小時離場。根據目擊者拍攝的影片，希拉蕊由隨扈攙扶著站在路邊等車子來接她，車子到達後，她在人攙扶下仍腳步踉蹌，甚至一度腿軟到幾乎要跌倒，顯然虛弱得連短短兩、三步路都相當困難，最後由三名隨扈撐著她上車。

希拉蕊競選團隊直到近兩小時後才出面說明。幕僚指出，她到女兒雀兒喜家裡稍事休息後覺得好多了。希拉蕊在近中午時從女兒家離開準備返家，此時她已經可以自己走出來，面帶微笑地向支持者和記者揮手致意，「我覺得很好，這是紐約美好的一天。」

希拉蕊陣營傍晚公布她的私人醫生巴達克（Lisa Bardack）的聲明，指希拉蕊在當天上午的活動中「過熱」、脫水，補充水分後恢復得不錯；醫師還說，希拉蕊因過敏引發咳嗽已有一陣子，「九日在追蹤檢查時，診斷出罹患肺炎，正服用抗生素」，醫師囑咐她多休息、調整行程。

川普︰希望她順利康復

現年六十八歲的希拉蕊被迫取消十二日起為期兩天的加州造勢活動，同時也面臨外界質疑，競選團隊為何直到她當眾出現身體不適狀況，才揭露她被診斷出肺炎。但希拉蕊的競爭對手、共和黨總統候選人川普，卻一反常態地對此保持沉默，直到十二日接受「福斯新聞」電話訪問時才說，「我只希望她順利康復，回到選戰，我們將在辯論場上見。」他說，候選人的健康「會是個問題」，他上週才做身體檢查，等結果出來會公布。

川普及其支持者一直質疑希拉蕊健康有問題，曾說她「缺乏心理和生理上的精力」擔當總統重任。對此，希拉蕊陣營斥之為「陰謀論」，但經過十一日事件後，希拉蕊再也不能對質疑她健康狀況的聲音一概駁斥。希拉蕊二○一二年十二月在國務卿任內曾因摔倒造成腦震盪，後續檢查甚至發現腦血栓，須服用抗凝血劑，當時醫生歸因於腸胃病毒、脫水造成昏倒。