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希拉蕊染肺炎 衝擊美大選

2016-09-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日在紐約出席「九一一」恐怖攻擊十五週年紀念活動時，突然身體不適提前離場，甚至被人拍到虛弱到需要隨扈撐著她上車，之後更證實希拉蕊罹患肺炎，並因此取消加州造勢行程。在選戰進入關鍵時刻之際，希拉蕊此一突發狀況再度使其健康備受關注與質疑。

癱軟需人攙扶引發議論

希拉蕊十一日頂著太陽，在九一一紀念會上花了約九十分鐘，站著向罹難者家屬致意、和與會賓客交談，原訂待到十時三十分，卻臨時提早約一小時離場。根據目擊者拍攝的影片，希拉蕊由隨扈攙扶著站在路邊等車子來接她，車子到達後，她在人攙扶下仍腳步踉蹌，甚至一度腿軟到幾乎要跌倒，顯然虛弱得連短短兩、三步路都相當困難，最後由三名隨扈撐著她上車。

希拉蕊競選團隊直到近兩小時後才出面說明。幕僚指出，她到女兒雀兒喜家裡稍事休息後覺得好多了。希拉蕊在近中午時從女兒家離開準備返家，此時她已經可以自己走出來，面帶微笑地向支持者和記者揮手致意，「我覺得很好，這是紐約美好的一天。」

希拉蕊陣營傍晚公布她的私人醫生巴達克（Lisa Bardack）的聲明，指希拉蕊在當天上午的活動中「過熱」、脫水，補充水分後恢復得不錯；醫師還說，希拉蕊因過敏引發咳嗽已有一陣子，「九日在追蹤檢查時，診斷出罹患肺炎，正服用抗生素」，醫師囑咐她多休息、調整行程。

川普︰希望她順利康復

現年六十八歲的希拉蕊被迫取消十二日起為期兩天的加州造勢活動，同時也面臨外界質疑，競選團隊為何直到她當眾出現身體不適狀況，才揭露她被診斷出肺炎。但希拉蕊的競爭對手、共和黨總統候選人川普，卻一反常態地對此保持沉默，直到十二日接受「福斯新聞」電話訪問時才說，「我只希望她順利康復，回到選戰，我們將在辯論場上見。」他說，候選人的健康「會是個問題」，他上週才做身體檢查，等結果出來會公布。

川普及其支持者一直質疑希拉蕊健康有問題，曾說她「缺乏心理和生理上的精力」擔當總統重任。對此，希拉蕊陣營斥之為「陰謀論」，但經過十一日事件後，希拉蕊再也不能對質疑她健康狀況的聲音一概駁斥。希拉蕊二○一二年十二月在國務卿任內曾因摔倒造成腦震盪，後續檢查甚至發現腦血栓，須服用抗凝血劑，當時醫生歸因於腸胃病毒、脫水造成昏倒。

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  • 美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日因身體不適提前離開九一一事件紀念會，到女兒家稍事休息，近中午時離開，此時她已不需要他人攙扶行走，還向媒體揮手致意。（法新社）

    美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日因身體不適提前離開九一一事件紀念會，到女兒家稍事休息，近中午時離開，此時她已不需要他人攙扶行走，還向媒體揮手致意。（法新社）

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