自由共和國》谷口將紀 ／ 安倍首相是否要修改憲法

2016-09-12

谷口將紀 ／ 東京大學法學研究科教授

今年七月十日，在日本舉行的參議院選舉中，自民黨和公明黨的聯合執政黨增加了議席數，獲得勝利。據報導，聯合執政黨加上對修改憲法表示積極態度的日本維新會（前大阪維新會）、守護日本之魂黨的「改憲四黨」議席數量達到發起修改憲法倡議的國會議席總數的三分之二。

雖然四黨議席佔據眾參兩院的三分之二是事實，但是認為日本立刻進行修改憲法，特別是修改規定放棄戰爭和不持有戰力的憲法第九條，是錯誤認識。

第一，在眾參兩院出現贊成修改憲法的勢力超過議席總數三分之二的局面並非首次，而且最大在野黨的民進黨中也有對改憲表示積極的議員。實際上，我本人和朝日新聞社一起在每次國政選舉時，對參選候補實施問卷調查，調查結果顯示，至少二○一二年眾參兩院的七成議員為改憲派。只不過此次的選舉結果較為新穎的是除去反對在安倍內閣領導下修改憲法的民進黨外，改憲派依然佔據三分之二的議席。

第二，作為一般的見解，雖然贊成修改憲法的議員佔據多數，具體要修改憲法的什麼部分，在各個黨派之間尚沒有達成共識。我們調查的結果顯示，自民黨有很多議員主張將擁有自衛隊寫入憲法，還有設立在大的災害等緊急事態時適用的「國家緊急權」。但是，聯合執政的公明黨的多數議員主張增加關於環境保護、設定保護個人隱私等條款，內容更加保守左派一些。還有，日本維新會主張爭取將從幼兒園到大學教育無償化寫入憲法、設置憲法法院、引進首相公募制等來推動統治機構改革。

第三，關於日本修改憲法的手續，修改憲法需要有三分之二的議員發起倡議後，要進行國民公投，必須得到半數以上的贊成方能進行修憲手續。為此，在修改憲法的手續上，改憲派內也存在不同意見。自民黨和日本維新會的很多議員認為應該在這次參議院選舉產生的議員六年任期內修改憲法，也就是根據目前憲法的規定，如得到超過三分之二的議員贊成的話，則可以提起改憲倡議。對此，公明黨的很多議員則認為不應受時間的制約，應該得到大大超過包括在野黨第一大黨民進黨在內的朝野議員三分之二以上的贊同。就此，公明黨代表山口那津男在審議憲法的國會憲法審查會上說「應該得到包括在野黨第一大黨理解的基礎上，形成廣泛的共識」。

第四，關於在此次參議院選舉中的焦點，是執政黨強調的、也是選民最重視的經濟政策，即安倍經濟學的繼續與否。修改憲法並不是此次選舉賦予執政黨的權力。確實，迄今為止，安倍首相在選舉時，全面高舉經濟牌，在選舉勝利後，推動特定秘密保護法、許可集團自衛權的行使等對一部分憲法的解釋進行變更，實施了具有爭議的政策。但是，現在日本經濟景氣恢復的步履很沉重。此番選舉，打出經濟牌的執政黨雖然取得勝利，只不過是在野黨沒有充分展示足以對抗的魅力，並不是很積極的理由。而且，對安倍經濟學國民的贊否各半。所以在經濟上取得成效是今後穩定運營政治的必要條件。還有，目前自民黨的黨綱規定禁止自民黨總裁連任三屆，這樣安倍在二○一八年九月就得下台。為此，有看法認為，安倍首相目前最優先的課題不是修改憲法，而是將重心放在修改自民黨的綱領，延長自己的任期。

八月三日，安倍在記者招待會上就修改憲法一事表示，這是自民黨建黨以來黨的一貫方針，在自己的任期中一定要實現。這裡應看到的是，安倍為了避免留下和以往自民黨總裁相比具有出頭鳥的印象，也表現出非常慎重的態度，他說「我想歷代的自民黨總裁都一樣，都是想在自己的任期中實現修改憲法吧。但是，事實上修改憲法並不是簡單的事。」作為自民黨最頂級的保守派，將修改憲法作為夙願的安倍理想主義的一面，和優先穩定運營政治維持長期政權的安倍首相現實主義的一面針鋒相對的局面，今後也將會持續。