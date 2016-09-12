自由共和國》董凱勝 ／我們最幸福？
董凱勝 ／ 檢察事務官
行政院主計總處公布二○一六年國民幸福指數，國際指標綜合指數為六．九六分，與經濟合作暨發展組織（OECD）會員及夥伴國卅八國相較，我國排名第十六，贏過日、韓等國，蟬聯亞洲最幸福國家。大家感到難以置信，直呼「有沒有搞錯？」莫非台灣人身在福中不知福？
「GNP不會考慮到孩子的健康、教育的品質、嬉戲的樂趣；也未包括詩詞之美、婚姻之韌、公眾辯論的機智，或公務人員的廉潔。」美國前總統甘迺迪對GNP的批判言猶在耳。不丹國王旺楚克就另闢蹊徑，以「幸福」取代「產量」，開創出「國民幸福指數」（Gross National Happiness, GNH）這套新指標。法國前總統薩科茲心有戚戚，找來諾貝爾經濟學獎得主史蒂格里茲、沈恩等人籌組委員會，以修訂甚至取消GDP為目標。影響所及，世界先進國家對於傳統經濟指標遂有一系列反省，OECD建構的「美好生活指數」（Your Better Life Index）正是這股趨勢下的產物。
那麼幸福又該如何量度呢？我國國民幸福指數遵循OECD美好生活指數架構，分為物質生活條件及生活品質面向共十一個領域彙總而成；各領域下並列國際指標廿四項與在地指標四十項，以兼顧跨國評比及國情特性。綜觀台灣二○一六年的統計數據，整體而言，物質生活條件表現明顯優於生活品質面向。就後者言，環境品質領域表現最差，其中尤以空氣污染指標排名倒數第三最讓人沮喪；在地指標方面，房價所得比與非典型僱用續增，對法院信任度下降，也都讓人開心不起來。
至於前者，最令人困惑的莫過於「所得與財富」領域當中的兩項國際指標：每人可支配所得排名第十，每人金融性財富排名第二。乍看台灣人似乎個個手頭寬裕，但撇開我國物價相對較低，經購買力平價換算後墊高數字的因素不談，別忘了這可是蔡董、郭董加上你我所有人折算的平均值；宏觀統計資料不代表個人生活實況，人們感覺數據與真實頗有落差，自屬當然。
鑑於總體指標的侷限性，長期關注貧富差距議題的史蒂格里茲便再三敦促，新的統計指標都應將不平等現象納入評價。考量相對剝奪感與幸福的攀比效應，除了「家庭可支配所得五等分位倍數」及「相對貧窮率」之外，亦可將「前十％鉅富所得占比」，甚至性別差異、城鄉差距等數據一併納入在地指標，如此或許更能清楚反映台灣真實的社經樣貌。
馬克．吐溫早就說過：「世上謊言有三種：謊言、該死的謊言、統計數字。」任何社經指標都無法完整描述真實生活；而儘管有愈來愈多的經濟學家與統計官員投入改進工作，但要將主觀抽象的幸福或滿意度以數字表達仍非易事。如果統計方法錯誤，我們追求的事物就不可能正確；即使統計方法正確，一旦誤用數據也易滋生誤解。
在數字的虛擬世界中，現實會獲得局部呈現，卻也可能扭曲變形；社經指標本屬人為建構，或有助於決策者對系統的理解與掌握，卻未必能對個人具體生活方向有所啟發。畢竟，每個青年的「失業率」不是零就是百分之百，沒有任何人會擁有十二．○五％的失業率；而不論PM2.5濃度升或降，天一亮仍得起床。國民幸福指數聊供參考，不必賦予過重的分量，或糾結於有感無感；因為不幸的國家都一樣，幸福的人們則有各自的幸福。
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