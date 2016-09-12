自由共和國》劉名寰 ／ TPP會不會死

2016-09-12

劉名寰 ／ 工研院產經中心研究員

美國總統歐巴馬行程滿檔，G20峰會甫於杭州落幕，隨即南下造訪寮國（東協主席國），大力推銷TPP協定，要把握最後半年任期，完成「亞太再平衡戰略」的重要拼圖。

目前美國正面臨經貿外交的重大挑戰，不僅與歐陸的「跨大西洋貿易與投資合作夥伴關係協定（TTIP）」談判觸礁，TPP協定也因為國內兩黨總統候選人的同聲反對，面臨膠著狀況。那麼，TPP的未來會如何演變，是否會胎死腹中呢？對台灣而言，這不僅攸關著我國未來四年對外經貿取徑的布局，也深刻的影響著新南向政策的市場契機。

TPP簽署至今已六個月，按照最初的設計，TPP設有快速生效的「電梯條款」，只要六個締約方（占二○一三年所有會員國GDP總和的八十五％）完成國內程序即可生效。換句話說，只要美國（六十％）、日本（十八％）、加拿大（七％）獲得國會通過，TPP即可上路。然而，受到大選拖累，加上民主黨候選人的遲疑，使外界對於TPP的前途頗為悲觀。

從經濟的角度來看，美國新政府可能因為產業與勞工議題而抵制TPP，但若把美國在東亞的政經戰略盤算納入考量，則當前TPP的停滯，可能是兩黨候選人在選前刻意營造的對陣氛圍。表面上兩黨候選人對TPP的質疑來自對美國經濟與勞工的傷害。例如，希拉蕊認為TPP的汽車原產地規則不符合美國汽車業者利益，而川普則批評TPP讓美國就業機會消失。然而，對美國而言，TPP從來就不僅止於經濟層面的算計，它鑲嵌著美國打算在東亞與中國大陸維持均勢的戰略考量，富有區域安全、區域政治與深化區域發展合作的實質功能。

中國大陸近年積極透過RCEP、一帶一路和亞投行，拉攏包含東協十國在內的周邊國家。而為了有效防堵中國大陸的勢力擴張，TPP作為美國亞太戰略的先行手段，有其不得不達陣的壓力。雖然TPP目前在東亞地區只有日本、汶萊、馬來西亞、越南和新加坡響應，但預期TPP上路後，將加深東亞各國發展的差異性，在投資與貿易帶動效應的影響下，TPP以外的國家將面臨不對等的競爭條件。可以預期的是，諸如泰國和印尼等圈外國家的焦慮感將進一步加深。值得一提的是，多達卅個章節的TPP協定，預料將帶給東亞開發中國家在政府治理與制度建立的重要改革契機。

TPP作為美國亞太再平衡的重要手段，未來不論誰入主白宮，都不會放棄。倘若TPP失敗，除了重創美國威信之外，其盟友（如日本、新加坡）也將遭受極大的政治打擊。因此，可以研判TPP的內容可能調整，但不至於偏廢。別忘了，美國政壇過去亦有承襲前朝FTA的經驗。NAFTA談判由共和黨的雷根發起，在同黨的老布希任內完成談判，而最終是在當時為競選大位而對NAFTA頗多微詞的民主黨柯林頓手中生效。

對台灣而言，在美國自家紛擾的氛圍下，積極準備下一輪談判的GIVE AND TAKE，是比擔心川普是否勝選更重要的事。