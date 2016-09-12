自由共和國》劉名寰 ／ TPP會不會死
劉名寰 ／ 工研院產經中心研究員
美國總統歐巴馬行程滿檔，G20峰會甫於杭州落幕，隨即南下造訪寮國（東協主席國），大力推銷TPP協定，要把握最後半年任期，完成「亞太再平衡戰略」的重要拼圖。
目前美國正面臨經貿外交的重大挑戰，不僅與歐陸的「跨大西洋貿易與投資合作夥伴關係協定（TTIP）」談判觸礁，TPP協定也因為國內兩黨總統候選人的同聲反對，面臨膠著狀況。那麼，TPP的未來會如何演變，是否會胎死腹中呢？對台灣而言，這不僅攸關著我國未來四年對外經貿取徑的布局，也深刻的影響著新南向政策的市場契機。
TPP簽署至今已六個月，按照最初的設計，TPP設有快速生效的「電梯條款」，只要六個締約方（占二○一三年所有會員國GDP總和的八十五％）完成國內程序即可生效。換句話說，只要美國（六十％）、日本（十八％）、加拿大（七％）獲得國會通過，TPP即可上路。然而，受到大選拖累，加上民主黨候選人的遲疑，使外界對於TPP的前途頗為悲觀。
從經濟的角度來看，美國新政府可能因為產業與勞工議題而抵制TPP，但若把美國在東亞的政經戰略盤算納入考量，則當前TPP的停滯，可能是兩黨候選人在選前刻意營造的對陣氛圍。表面上兩黨候選人對TPP的質疑來自對美國經濟與勞工的傷害。例如，希拉蕊認為TPP的汽車原產地規則不符合美國汽車業者利益，而川普則批評TPP讓美國就業機會消失。然而，對美國而言，TPP從來就不僅止於經濟層面的算計，它鑲嵌著美國打算在東亞與中國大陸維持均勢的戰略考量，富有區域安全、區域政治與深化區域發展合作的實質功能。
中國大陸近年積極透過RCEP、一帶一路和亞投行，拉攏包含東協十國在內的周邊國家。而為了有效防堵中國大陸的勢力擴張，TPP作為美國亞太戰略的先行手段，有其不得不達陣的壓力。雖然TPP目前在東亞地區只有日本、汶萊、馬來西亞、越南和新加坡響應，但預期TPP上路後，將加深東亞各國發展的差異性，在投資與貿易帶動效應的影響下，TPP以外的國家將面臨不對等的競爭條件。可以預期的是，諸如泰國和印尼等圈外國家的焦慮感將進一步加深。值得一提的是，多達卅個章節的TPP協定，預料將帶給東亞開發中國家在政府治理與制度建立的重要改革契機。
TPP作為美國亞太再平衡的重要手段，未來不論誰入主白宮，都不會放棄。倘若TPP失敗，除了重創美國威信之外，其盟友（如日本、新加坡）也將遭受極大的政治打擊。因此，可以研判TPP的內容可能調整，但不至於偏廢。別忘了，美國政壇過去亦有承襲前朝FTA的經驗。NAFTA談判由共和黨的雷根發起，在同黨的老布希任內完成談判，而最終是在當時為競選大位而對NAFTA頗多微詞的民主黨柯林頓手中生效。
對台灣而言，在美國自家紛擾的氛圍下，積極準備下一輪談判的GIVE AND TAKE，是比擔心川普是否勝選更重要的事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 策劃攻擊巴黎 傳法國逮捕15歲少年
- 《中英對照讀新聞》Hajj 2016: When is it and how long does it take? 2016年麥加朝覲：何時？為期多久？
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 復興崗蓋公宅 地不再要一半
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 酒後當街追砍警 精障男無罪
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 再見暴投 猿跌下王座
- 【愛讀書】 《翻譯教室》
- 本週汽柴油不調整
- 手槍射擊訓練 子彈碎片反彈擊中員警腹部
- 售不良軍備 美方賠我6千萬
- 中國戰備儲油量 高達4億桶
- 恐嚇我女、報復她兒 兩母都判拘
- 男醉倒馬路上 運將輾死醉漢判4月
- 流浪環島400公里被救回 黃狗阿福盼有新家
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 世界盃拔河賽 台灣女將連6金
- 羅東鎮農會百歲 推廣在地食材
- 明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案
- 樸食真味─大馬尋味之旅
- 彭怡平個展《女人的房間》 巴黎女性空間展出
- 3.4萬人報考郵局 錄取率估5.45%
- 〈異同OPEN講〉同志也能恩愛 何苦拆散
- 維納斯的呢喃（9／12～9／18）
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- 〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 書劍集》油價、現金變動與決策想像
- 各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨
- 焦點透視》自證靠中國賞飯？
- 李承統習書法 抗睡眠呼吸中止症
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 學童接送車合格標章 最快下月實施
- 悍婦肇逃 當庭罵人搞假車禍
- 海基會秋節聯誼 中國阻台商返台
- 中秋想回家 男爬出養護病房摔死
- 騎電動機車尋寶 繪製空污地圖
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
標題：自由共和國》劉名寰 ／ TPP會不會死
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email