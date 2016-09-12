中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億

2016-09-12

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華十日報導〕中國公民喜歡「腰纏萬貫」，將現金帶在身上；在加拿大溫哥華機場，中國旅客未申報超額現金被發現並沒收的個案，每年增加五十％，三年被沒收金額達一三五○萬加幣（約三億三千萬台幣），平均每人被沒收一．七萬加幣（約四十二萬台幣）。專家認為，中國旅客攜帶大筆現金到加拿大，在某種程度上，說明他們對中國經濟前景感到憂心。

加拿大全國性報紙《環球郵報》（Globe and Mail）取得的統計指出，在二○一三年至一五年，加拿大邊境服務局（CBSA）共查獲七九二名未誠實申報攜帶超額現金的中國旅客，被沒收金額達一三五○萬加幣。其中，一三年沒收的現金達二七七萬加幣，一四年增至超過四三○萬，一五年增至六四○萬，而且還可能持續增加。

加拿大規定，若攜帶超過一萬加幣的現金，就必須在入境時申報；若不申報而被查獲，將可能面臨罰款，情節重大或蓄意隱藏者，則可能導致全數被沒收。

統計顯示，一三年至一五年間，有兩萬名中國旅客在抵達溫哥華機場時申報攜帶過量現金，總金額達三．二三億加幣。報導訪問的專家指出，攜入大筆現金者有不少是最近取得加拿大十年簽證的中國旅客。加拿大旅遊局預測，今年到加拿大的中國旅客，將較前一年增加三十一．五％，人數達六十多萬，原因是中國到加拿大的航班運輸量增加三十八％。

加拿大金融犯罪專家馬爾許（Kim Marsh）認為，將大筆現金攜入加國的中國旅客，可能是要規避中國政府對海外匯款的限制，還有許多人將現金用在支付購買房地產的訂金。他還說，中國人攜帶大量現金出境，也有可能反映出中國人對中國未來經濟前景感到憂心。