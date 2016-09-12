《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零

2016-09-12

◎林翠儀

福井県坂井市の「東尋坊」といえば観光名所である一方、自殺者の多い場所として知られているが、スマホアプリ「ポケモンGO」の大ヒットが自殺の抑止に役立っているという指摘がテレビで放送され、話題になっている。

福井縣坂井市的「東尋坊」一方面是觀光名勝，另一方面也是一個知名的自殺勝地。不過，據電視節目報導，大受歡迎的手機遊戲「寶可夢GO」，竟然發揮了抑制自殺的效果，引發話題。

スマホアプリ「ポケモンGO」の配信から1カ月半。「東尋坊」がレアポケモンが出現するスポットになっていて、今も昼夜問わず多くの利用者が訪れる。

手機遊戲「寶可夢GO」發行已一個半月，由於「東尋坊」的補給站出現稀有寶可夢，每天不論白天或晚上，都吸引大批抓寶民眾到訪。

東尋坊で自殺防止活動に取り組む茂幸雄さんは「8月の保護（自殺志願）者はゼロ。あちこちに人がいるため防止に影響しているのでは」という。県警坂井西署によると、アプリが配信された7月22日から9月7日まで周辺で身元不明死体は発見されていない。東尋坊観光協会の下影博副会長は「これを機に、東尋坊が明るくてポジティブなイメージに変われば」と歓迎している。

在東尋坊致力於自殺防止活動的茂幸雄表示，8月份警方收容的輕生者人數為零，可能是因為這裡滿滿都是人，受此影響而發揮防止效果。縣警坂井西署指出，7月22日手遊軟體上架至9月7日止，附近沒有發現任何身分不明者的遺體。東尋坊觀光協會副會長下影博對此大表歡迎，表示或許可趁此機會將東尋坊的形象變得更光明正面。

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一方（いっぽう）：另一方面、而…

例：彼（かれ）はお金（かね）に困（こま）っていると言（い）う一方、ずいぶん無駄（むだ）遣（つか）いもしているらしい。（他一方面喊著沒錢，另一方面好像又在亂花錢。）

問わず（とわず）：無論…、不管…、不分…、不限…

例：仕事（しごと）の大小（だいしょう）を問わず責任（せきにん）を果（は）たせば、きっと成功（せいこう）する。（工作不分大與小，只要善盡責任，必能成功。）

漢字を読みましょう

東尋坊（とうじんぼう）／場所（ばしょ）／抑止（よくし）／話題（わだい）／配信（はいしん）／出現（しゅつげん）／昼夜（ちゅうや）／保護（ほご）／周辺（しゅうへん）／身元（みもと）