《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
◎駐日特派員張茂森
隨著巴西里約奧運會結束，全球關注的焦點迅速移轉到四年後的東京奧運。當初，東京申辦奧運的總預算為七千三百四十億日圓（約兩千兩百八十億台幣）；去年七月，東京奧運組織委員會會長、前首相森喜朗意外透露，「最終預算可能超過兩兆圓」。此前，因金錢醜聞被迫辭職的前東京都知事舛添要一，更早已說過「也許會超過三兆圓」。
東京奧運的開銷好像是一個不見底的大黑洞，參與東奧的政界或業界重量級大咖，顯然深刻了解日本的「官場智慧」，即開辦任何大型事業，最初只編列少量預算，等到計畫正式決定後，接下來經過修正、追加預算和變更設計等過程，「頭髮已經沾上洗髮精，不洗也不行」。東奧完全是典型日本「官場智慧」的結晶，其中面臨「圖利」爭議的中心人物，是東奧組委會會長森喜朗。
新任東京都知事小池百合子在八月二日上任第一天，立即成立「都政改革本部」，自己擔任本部長，最重要的任務就是組織一個「東奧調查團隊」，全面追究誰在東京奧運「吃銅吃鐵」，實際上就是鎖定森喜朗。
小池在眾議員時代，隸屬以森喜朗為領袖的自民黨派閥「清和會」，由於小池當時不聽大老勸告，擅自登記競選黨總裁，而與森喜朗交惡。如今，小池擁有的權力僅次於首相，森喜朗只是一個卸任首相，但被稱為「東奧首領」的森喜朗，以及被公認為東京「都議會首領」的都議員內田茂，卻是小池的「剋星」；再加上曾痛斥小池的前環境大臣丸川珠代，在八月初首相安倍晉三改組內閣時被任命為奧運擔當大臣，簡直讓小池無法招架。
最近八卦雜誌不斷爆料，森喜朗與承包東奧各種場館建設的大型建設公司有異常的「親密關係」，這也成為小池追究的資源之一，光是東奧組委會向東京六本木「森大樓」租用辦公室，每月租金高達四千三百萬日圓，就讓東京都民傻眼；而森喜朗與森大樓已故社長森稔關係密切，也是公開的秘密。
小池如何與森喜朗等「東奧三巨頭」鬥法，設法填滿東奧的金錢無底洞，應該是四年後東奧開幕前的精采「預賽」。
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標題：《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
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