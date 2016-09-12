二戰結束經典之吻 女主角92歲病逝
2016-09-12
〔編譯張沛元／綜合報導〕二次世界大戰結束的象徵畫面「水手當街親吻護士」照片中的女主角葛瑞塔‧辛默‧佛瑞德曼（Greta Zimmer Friedman），八日病逝於維吉尼亞州，享壽九十二歲。
這張極具知名度的照片攝於一九四五年八月十四日，地點是紐約時報廣場，照片中年方二十一歲、因身上制服而被誤認是護士的牙科助理葛瑞塔，當眾被一名水手壓彎了身子熱吻，背景則是滿街慶祝日本投降的群眾。這張照片稍後刊登於美國《生活》雜誌，成為象徵二戰結束的知名畫面。
葛瑞塔之子約書亞說，其母始終不覺得自己有資格在美國歷史上占有一席之地，這張照片對許多人意義重大，「家母向來認為，這並不是她做了什麼，而是發生在她身上的事。」
葛瑞塔二○○五年曾向美國國會圖書館退伍軍人歷史計畫描述當天的情況：她聽說戰爭結束，便前往辦公室附近的時報廣場一探究竟，突然被一名水手攔腰摟住與熱吻。該吻出自於狂喜，因為該名水手太高興他不必重返太平洋。《生活》雜誌攝影記者艾森斯塔特在兩人不知情的情況下，記錄下這個流傳後世的經典畫面。
多年來，有不少人宣稱是照片中的男女主角；葛瑞塔在一九六○年代致函《生活》雜誌，表明自己是影中人，但《生活》雜誌當時已指認他人為女主角。一九八○年，《生活》雜誌重刊此照，再度引發男女主角真實身分大論戰。
熱吻葛瑞塔的水手身分一度成謎，因水手並未向葛瑞塔留下姓名，直到海軍戰爭學院以3D臉部掃描科技證實，來自羅德島州的門多薩就是影中人。二○一二年出版的《接吻水手：終結二戰的照片背後之謎》一書，也列舉證據，認定門多薩與葛瑞塔就是「水手親吻護士」照片中的男女主角。
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