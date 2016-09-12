勘災沒帶雨鞋 日高官竟叫下屬背
2016-09-12
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本內閣府政務官務台俊介，日前視察颱風災區時未準備雨鞋，竟由年輕職員背著走過積水處，經媒體披露後引發復興大臣今村雅弘震怒，大罵︰「搞什麼鬼？」
今年第十號颱風「獅子山」八月底重創日本東北地區，其中，岩手縣岩泉町乙茂地區因河川決堤，洪水侵襲住宅區，造成慘重災情，一家養老院的九名老人因逃生不及而溺斃。
日本媒體報導，兼任復興政務官的務台以政府勘災團團長身分，一日前往乙茂地區確認災情。對於岩泉町及養老院沒有發出避難指示，表示不允許坐視不理。但事隔數天後，十日有媒體披露務台在災區被人背著渡水，畫面透過電視公開後，引起社會譁然。據報導，當時風災才經過兩天，很多地區都有積水，穿著運動鞋到災區的務台並未準備雨鞋，遇到積水處，竟由年輕職員背著渡水。
一名政府官員表示，未穿雨鞋就到災區視察，顯然事前準備不足，這對不眠不休應對水災的當地町政府十分失禮，務台未顧及災民看了會怎麼想，實在令人遺憾。
報導指出，復興大臣今村雅弘得知後震怒，大罵務台「搞什麼鬼？」務台則解釋，當時太匆忙而未考慮到這個問題。務台隨後向媒體表示，他感到很抱歉，正在深刻反省，今村也以主管身分向民眾致歉。
現年六十歲的務台，曾任總務省消防廳消防課長等政府官僚職務，二○一二年轉換跑道，首次當選眾院議員，一四年連任。
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