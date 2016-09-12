| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 國際

勘災沒帶雨鞋 日高官竟叫下屬背

2016-09-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本內閣府政務官務台俊介，日前視察颱風災區時未準備雨鞋，竟由年輕職員背著走過積水處，經媒體披露後引發復興大臣今村雅弘震怒，大罵︰「搞什麼鬼？」

今年第十號颱風「獅子山」八月底重創日本東北地區，其中，岩手縣岩泉町乙茂地區因河川決堤，洪水侵襲住宅區，造成慘重災情，一家養老院的九名老人因逃生不及而溺斃。

日本媒體報導，兼任復興政務官的務台以政府勘災團團長身分，一日前往乙茂地區確認災情。對於岩泉町及養老院沒有發出避難指示，表示不允許坐視不理。但事隔數天後，十日有媒體披露務台在災區被人背著渡水，畫面透過電視公開後，引起社會譁然。據報導，當時風災才經過兩天，很多地區都有積水，穿著運動鞋到災區的務台並未準備雨鞋，遇到積水處，竟由年輕職員背著渡水。

一名政府官員表示，未穿雨鞋就到災區視察，顯然事前準備不足，這對不眠不休應對水災的當地町政府十分失禮，務台未顧及災民看了會怎麼想，實在令人遺憾。

報導指出，復興大臣今村雅弘得知後震怒，大罵務台「搞什麼鬼？」務台則解釋，當時太匆忙而未考慮到這個問題。務台隨後向媒體表示，他感到很抱歉，正在深刻反省，今村也以主管身分向民眾致歉。

現年六十歲的務台，曾任總務省消防廳消防課長等政府官僚職務，二○一二年轉換跑道，首次當選眾院議員，一四年連任。

廣告
  • 日本內閣府政務官務台俊介視察颱風災區，由年輕職員揹著走過積水處挨轟。（取自網路）

    日本內閣府政務官務台俊介視察颱風災區，由年輕職員揹著走過積水處挨轟。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：勘災沒帶雨鞋 日高官竟叫下屬背


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.