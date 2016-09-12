敘停火協議生效前 反抗軍遭空襲

2016-09-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國和俄羅斯促成的敘利亞內戰停火協議，預定十二日生效，但敘國境內由反抗軍佔據的地區，十日仍遭數波空襲，導致敘北主要城市伊德利卜（Idlib）、阿勒坡（Aleppo）嚴重傷亡，至少造成上百人喪生，目前還無法釐清這些空襲行動的發動者。

空襲造成上百死 發動者不明

美、俄兩國外長馬拉松會談後居間達成的停火協議，已被喻為使敘國五年內戰畫下句點的最佳良機。為阿塞德政權撐腰的伊朗十一日稱，樂見此停火計畫，並呼籲對該協議做「廣泛的監督」，尤其著重於針對戰火一觸即發的敘國邊界進行監控。

敘國國營「敘利亞新聞社」（ＳＡＮＡ）十日報導，阿塞德政府「已同意該停火協議」。此前，敘國的主要反對團體「最高談判委員會」（High Negotiations Committee）傳出尚未正式對此做出回應，反抗軍領袖之一的亞洛希（Mohammad Alloush）十一日表示，仍在仔細考慮該協議，而該委員會的成員來源廣泛，包括該國政治異議人士和各路反抗軍。以阿勒坡為根據地的反抗軍團體「Fastaqim」認為，各路反抗軍雖樂見一紙停火協議，但仍對其中幾點有所保留，「若阿塞德政權不遵守該協議，會受到什麼制裁？」

即使美、俄等強權大力支持該停火協議，十日的數波空襲仍在敘北造成慘重死傷，「敘利亞人權觀察組織」（Syrian Observatory for Human Rights）十一日指出，伊德利卜遭大規模轟炸，已知當地至少六十二死，包括十三名孩童；伊德利卜當地數個區域受創，包括一處市集，而十二日正逢伊斯蘭教兩大節日之一的「宰牲節」（Eid al-Adha），故民眾於節日前夕紛紛前往市集採買。

該組織還提到，阿勒坡市幾個鄰近地區也遭空襲，至少造成四十五人喪生。阿勒坡東部現由反抗軍掌握，當地居民阿布杜拉（Abu Abdullah）說，「我們希望將有停火協議，如此平民方能得到喘息。砲擊日以繼夜，（只剩無人機的）鎖定目標擊殺（targeted killings）、遭圍困的城市」。