北韓若用核武 南韓要讓平壤變廢墟

2016-09-12

〔編譯蔡子岳、林翠儀／綜合報導〕北韓九日第五次核試驗成功，威力大於前四次，估計至一萬噸或更高，並很可能已能將核彈頭裝置於彈道飛彈。據韓聯社報導，南韓軍方公開韓軍「大規模懲罰報復作戰理念」，警告平壤若有蠢動，將發動殲滅戰，平壤部分區域恐將從地圖上消失，高官辦公區域會成為「廢墟」。

使用彈道飛彈或高爆炸彈「懲罰報復」

軍方消息人士透露，南韓國防部向國會報告的大規模懲罰報復作戰理念，是讓平壤某區域完全從地圖上消失的概念，即將平壤劃分為幾個區域，在發現北韓動用核武徵兆等千鈞一髮時刻，使用大量彈道飛彈或高爆炸彈夷平北韓軍方最高指揮部所在地或可能藏身的區域。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述韓聯社英文報導指出，北韓一旦動用核武，南韓這項計畫將「殲滅」平壤，將之化為灰燼，從地圖上消失。根據這項計畫，南韓軍方將可動用射程三百公里的「玄武-2A」地對地彈道飛彈、射程五百公里的「玄武-2B」彈道飛彈、射程一千公里的「玄武-3」巡弋飛彈等一切可用力量，執行大規模報復作戰。

為此，南韓軍方計畫大幅增加玄武系列彈道飛彈的數量，並爭取到明年完成射程八百公里彈道飛彈的試射，投入實戰部署。軍方消息人士指出，這是韓軍首次闡明足以憑藉南韓自主彈道及巡航飛彈力量對北韓實施相當水準的懲戒報復，大規模懲罰報復，是在無核武範圍內所能建立的最佳作戰理念。

據悉，南韓軍方還組建韓版遊騎兵團，將在北韓一旦有動用核武跡象時，對金正恩等領導人實施殲滅行動。

美韓海上演習 雷根號將模擬對北韓作戰

另外，十月中旬美韓聯合海上演習，美國駐紮日本的第七艦隊「雷根號」航空母艦將加入行列，模擬向北韓發動作戰。軍方還表示，美軍戰略武器包括B-2匿蹤轟炸機，將從關島移防南韓，給予北韓相當壓力。

據報導，十月中旬美韓聯合海上演習，美國駐紮日本的「雷根號」攻擊群，參與模擬攻擊北韓，而B-2匿蹤轟炸機最快可能在十二日即開始從關島轉移部署於南韓。南韓軍方強硬表示，「美韓兩國將以摧毀北韓軍力核心為目標，強化軍事能力。」

美國國務院負責北韓政策的特別代表金成（Sung Kim）十一日表示，美國將持續敦促中國說服北韓棄核，而且美國將自行對北韓實施制裁。日本方面也打算祭出制裁措施，內閣官房長官菅義偉十一日表示，首相安倍晉三已下令對北韓加重單邊制裁的準備，計畫對涉嫌參與北韓核武與飛彈研發的團體及個人，擴大資產凍結對象。