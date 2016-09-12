西班牙動保團體反鬥牛

2016-09-12

西班牙首都馬德里十日有數千名民眾聚集，要求禁止鬥牛。抗議人士手持寫有「鬥牛，殘酷派」、「鬥牛，國恥」等標語，要求取締這項已有數百年之久的傳統活動。動物維權政黨「反對虐待動物黨」（PACMA）指出 ，這場集會是歷來最大規模的反鬥牛抗議活動，「該是終結鬥牛及其他血腥表演的時候了」。（美聯社）