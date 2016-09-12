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中俄今起南海軍演

2016-09-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國海軍發言人梁陽十一日表示，中國和俄羅斯將於十二日起舉行代號為「海上聯合─二○一六」軍演，地點選在廣東省湛江市以東海空域，為期八天，解放軍南海艦隊將為主力。無獨有偶，美國海軍七日也宣布，將於十二日至二十三日在西太平洋舉行兩年一次的「二○一六勇敢之盾」（Valiant Shield）大型演習。外界普遍認為，兩場軍演的較勁意味濃厚。

中國國防部官網公布這項聯合軍演的詳情，演習總導演分別由中國海軍副司令員王海，以及俄羅斯海軍副司令費多堅科夫（Aleksandr Fedotenkov）擔任。梁陽指出，「海上聯合」系列演習是中俄規模最大的海上軍演，自二○一二年首次艦隊演習以來，每年舉行一次。

中國早在七月便宣布這場軍演的消息，並強調是「例行性」操練，並非針對第三方。不過，在南海局勢緊繃的背景下，這場軍演尚未登場便引起關注。

美軍方面，勇敢之盾演習將在關島與馬里亞納群島附近海域舉行，駐紮在日本的「雷根號」（USS Ronald Reagan）航空母艦打擊群等九艘軍艦，以及兩棲突擊艦「好人理查號」（Bonhomme Richard）等三艘兩棲艦艇組成的編隊將參與演習，估計將有一萬八千多名美軍，以及超過一八○架海軍、空軍與陸戰隊軍機加入。

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