酸川普半數支持者可悲 希拉蕊認錯

2016-09-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓才被批評花太多時間於私人募款會、未致力拉開與對手共和黨總統候選人川普的差距，馬上就因募款會上失言而惹禍：批評半數川普支持者是可悲之人，隨即招致川普反嗆，甚至要求希拉蕊道歉。不過，華盛頓郵報十一日公布民調指出，希拉蕊在全美可能選民與已登記選民中，分別超前共和黨川普五個與十個百分點，穩定領先。

希拉蕊九日晚間在紐約的一場支持她的女男同性戀、雙性戀與跨性別者（LGBT）的募款會上說，川普支持者有半數是她所謂的「一籮筐可悲之人…種族主義者、性別歧視者、恐同者、仇視外國人者、恐伊斯蘭者。」希拉蕊還指控川普助長這些人的聲音，讓這些人的網站從原本只有一萬一千人暴增到如今有一千一百萬人，不斷推文與轉推這些人具有冒犯性、仇恨與惡意的言論。

已登記選民 希拉蕊仍領先10％

希拉蕊這番話符合她一貫的立場，即川普專門吸引種族主義者、仇視外國人者與反閃族者及其觀點；而她最新發言的爭議點在於，她直指「半數」川普支持者都是這樣的人。

川普本人及其盟友隨即譴責希拉蕊失言，川普透過「推特」痛批希拉蕊侮辱人，並警告她將為此在選舉中付出代價；稍後又在十日發表聲明，指稱希拉蕊終於吐露真心話，「她如此鄙視與瞧不起這麼多偉大的美國人，怎麼能當我們國家的總統？希拉蕊．柯林頓該為自己感到丟臉。」川普的競選經理康威則要求希拉蕊道歉。

川普的競選搭檔、共和黨副總統候選人彭斯，則將希拉蕊的失言與歐巴馬總統在二○○八年批評賓州小鎮鎮民「死抱槍枝或者宗教」的發言相提並論，另有人認為應該是二○一二年共和黨總統候選人羅尼在募款會上說「四十七％的美國人不繳稅」的翻版。川普陣營已摩拳擦掌利用此等比較攻擊希拉蕊，包括川普就轉推了歐巴馬競選團隊在二○一二年針對羅尼的四十七％發言的貼文。

希拉蕊十日午後發表聲明，表示她很遺憾用了「半數」來形容川普的支持者是某一類型的人。希拉蕊坦承自己犯錯，但隨即話鋒一轉，反批真正可悲的是川普僱用大右派巴農帶領他的競選團隊，讓美國三Ｋ黨前領導人杜克與其他白人至上主義者視川普為其價值的擁護者。