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希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
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酸川普半數支持者可悲 希拉蕊認錯

2016-09-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓才被批評花太多時間於私人募款會、未致力拉開與對手共和黨總統候選人川普的差距，馬上就因募款會上失言而惹禍：批評半數川普支持者是可悲之人，隨即招致川普反嗆，甚至要求希拉蕊道歉。不過，華盛頓郵報十一日公布民調指出，希拉蕊在全美可能選民與已登記選民中，分別超前共和黨川普五個與十個百分點，穩定領先。

希拉蕊九日晚間在紐約的一場支持她的女男同性戀、雙性戀與跨性別者（LGBT）的募款會上說，川普支持者有半數是她所謂的「一籮筐可悲之人…種族主義者、性別歧視者、恐同者、仇視外國人者、恐伊斯蘭者。」希拉蕊還指控川普助長這些人的聲音，讓這些人的網站從原本只有一萬一千人暴增到如今有一千一百萬人，不斷推文與轉推這些人具有冒犯性、仇恨與惡意的言論。

已登記選民 希拉蕊仍領先10％

希拉蕊這番話符合她一貫的立場，即川普專門吸引種族主義者、仇視外國人者與反閃族者及其觀點；而她最新發言的爭議點在於，她直指「半數」川普支持者都是這樣的人。

川普本人及其盟友隨即譴責希拉蕊失言，川普透過「推特」痛批希拉蕊侮辱人，並警告她將為此在選舉中付出代價；稍後又在十日發表聲明，指稱希拉蕊終於吐露真心話，「她如此鄙視與瞧不起這麼多偉大的美國人，怎麼能當我們國家的總統？希拉蕊．柯林頓該為自己感到丟臉。」川普的競選經理康威則要求希拉蕊道歉。

川普的競選搭檔、共和黨副總統候選人彭斯，則將希拉蕊的失言與歐巴馬總統在二○○八年批評賓州小鎮鎮民「死抱槍枝或者宗教」的發言相提並論，另有人認為應該是二○一二年共和黨總統候選人羅尼在募款會上說「四十七％的美國人不繳稅」的翻版。川普陣營已摩拳擦掌利用此等比較攻擊希拉蕊，包括川普就轉推了歐巴馬競選團隊在二○一二年針對羅尼的四十七％發言的貼文。

希拉蕊十日午後發表聲明，表示她很遺憾用了「半數」來形容川普的支持者是某一類型的人。希拉蕊坦承自己犯錯，但隨即話鋒一轉，反批真正可悲的是川普僱用大右派巴農帶領他的競選團隊，讓美國三Ｋ黨前領導人杜克與其他白人至上主義者視川普為其價值的擁護者。

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  • 就在共和黨對手質疑其健康狀況恐無法擔當總統大任之際，美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日出席九一一恐怖攻擊事件十五週年紀念活動時，因身體不適而提前離場。希拉蕊陣營發表聲明說，她「覺得熱得難受」，因此離場前往女兒雀兒喜的寓所，如今已經「覺得好多了」。（路透）

    就在共和黨對手質疑其健康狀況恐無法擔當總統大任之際，美國民主黨總統候選人希拉蕊十一日出席九一一恐怖攻擊事件十五週年紀念活動時，因身體不適而提前離場。希拉蕊陣營發表聲明說，她「覺得熱得難受」，因此離場前往女兒雀兒喜的寓所，如今已經「覺得好多了」。（路透）

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