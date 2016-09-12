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前書記孫春蘭 傳與頂新來往密切

2016-09-12

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共天津市委代理書記兼天津市長黃興國，九日才高調接見前往當地參加「媽祖文化旅遊節」的胡志強、顏清標一行人，十日就被查落馬，令台灣政壇人士備感訝異。由於天津是台商在華北的總部集中地，故天津市委書記、市長和台商及台灣政壇人士的往來相當密切，黃興國及其前任的天津市委書記孫春蘭都與不少藍、綠陣營政治人物熟稔。

二○一四年十二月，前全國政協副主席令計劃被查落馬，孫春蘭調任中共中央統戰部長，成為中共建政以來第一個以政治局委員兼任的統戰部長，黃興國即接任代理書記。

孫春蘭曾任福建省委書記，在福建任職三年，自然有不少台商朋友。而在全台陷入「食安風暴」期間，頂新集團二○一四年十月曾傳出斥資逾十億人民幣（約四十八億台幣）在天津買下兩棟辦公大樓，外界質疑此舉旨在拉攏孫春蘭，使孫影響中共當局做出有利頂新的決策，以保住該集團在中國市場。

此外，天津當地還有始建於一三二六年元朝年間的天后宮，天津市舉辦的第八屆「媽祖文化旅遊節」登場，天后宮自然成為該活動的中心，天津市委書記身為當地領導人，自然可藉台灣民間普遍信仰的媽祖文化，拉近與台商和台灣政壇人士的距離。

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