天津代理書記 黃興國落馬
〔編譯茅毅／綜合報導〕中共天津市委代理書記兼市長黃興國，九日才以地主身分接見中國國民黨副主席胡志強、「大甲鎮瀾宮基金會」董事長顏清標等人，十日就被中共中央紀律檢查委員會（中紀委）以「涉嫌嚴重違紀」為由，宣布他「正接受組織調查」。中共天津市委連夜開會通報中央這項決定，宣示天津「四套班子」和全市幹部堅決擁護和服從中央決定。
剛接見胡志強等人 還上媒體頭版
黃興國是中共二○一二年第十八次全國代表大會後第十個落馬的中央委員，也是繼前河北省委書記周本順後，第二個落馬的現任省級黨委「一把手」。中紀委和中國監察部在官網上刊出黃興國被調查的訊息，並附上其簡歷，但未具體說明他犯下何種錯誤或罪行。「天津日報」十日頭版還登載黃興國在天津迎賓館接見胡志強等人的報導，顯示其突然落馬令當地措手不及。
據報導，籍貫浙江的黃興國現年六十一歲，早期一直在浙江任職，一九九八年擔任浙江省委常委、寧波市委書記，被視為中共總書記習近平的人馬，將他列為習近平嫡系「之江新軍」一員。但從習、黃兩人的經歷來看，習近平二○○二年從福建轉任浙江省副省長、代理省長和省委書記，黃興國○三年便從浙江調任天津，兩人在工作上僅有一年交集，談不上深厚關係；若以工作交集來看，黃興國應與也曾擔任浙江省委書記、現任全國人民代表大會常委會委員長張德江關係更深。
據報導，黃興國是前總書記江澤民、前國家副主席曾慶紅的人馬，過去江澤民掌權時，才四十三歲的黃興國就從浙江省府秘書長升任副省長。黃興國二○○七年十二月出任天津市代理市長，一個月後即真除，但自二○一四年起擔任天津市委代理書記已近廿一個月，卻始終無法扶正，創下中國改革開放以來「超長代理」紀錄。
傳與去年天津碼頭大爆炸有關
分析家認為，黃興國此次落馬，可能與去年八月天津港貨櫃碼頭發生的嚴重爆炸事件有關。這場事故共造成一六五人喪生，以及高達近七十億人民幣（約三三四億台幣）的財產損失。此事是中共建政以來罕見的重大化學品爆炸案，且因地點鄰近北京，時間上又接近去年的「九三大閱兵」，故極為敏感。
天津大爆炸迄今，已有多名黨政高官被處分或被調查，如今黃興國終於落馬，天津市黨政要職同時懸缺，是否引發中共黨內人事卡位戰，也備受外界關注。此外，黃興國也被舉報有婚外情。
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標題：天津代理書記 黃興國落馬
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