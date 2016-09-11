無懼踩踏 150萬人湧麥加朝覲
2016-09-11
〔編譯魏國金／綜合報導〕近一百五十萬名來自全球各地的穆斯林，無視去年兩千四百餘人遭踩踏致死、史上最嚴重的朝覲慘劇，十日參與為期五天的麥加朝覲。該事故使什葉派的伊朗與麥加所在的遜尼派沙烏地阿拉伯間的嫌隙更加惡化，伊朗當局今年禁止人民參加朝覲。
朝聖者在麥加大清真寺進行初步儀式後，十日頂著攝氏逾四十度高溫，前往麥加以東五公里處的米納城朝覲。朝覲堪稱全球最大的年度聚會，沙國出動了約達一萬八千輛運輸巴士。
朝覲是伊斯蘭的五功之一，穆斯林至少一生要進行一次。米納是朝聖者基地，沙國在該處搭建了可容納兩百六十萬朝聖者的白色防火帳篷。
去年九月二十四日，米納的朝聖者往賈馬拉橋前進時爆發踩踏意外，沙國稱有七百六十九人死亡，然美聯社報導，依據三十餘國的官方數據顯示，罹難者至少達兩千四百二十六人，沙國迄今沒有給予任何賠償，也沒有任何調查報告，更無官員被究責。
沙國宿敵伊朗宣稱，有四百七十二人被踩踏死亡，居各國之冠。伊朗最高領袖哈米尼抨擊沙國處置失當。由於伊朗抵制，今年朝覲人數下降。
為了避免悲劇重演，沙國沿著朝覲路徑架設五千個監視器、管控人潮密度、將賈馬拉地區的道路擴大至少十二公尺寬，並發放預計一百四十萬個電子手環給外籍人士，裡面儲存姓氏、國籍與在麥加的住處等個資。
二○一二年朝覲人數曾突破三百萬。朝覲意外時有所見，一九九○年的踩踏慘劇造成一千四百餘人罹難，而在去年踩踏悲劇發生前幾天，一台起重機吊臂砸中麥加的大清真寺，造成一百一十一人喪命。
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