越戰經典照 臉書不禁了
2016-09-11
〔編譯周虹汶／綜合報導〕挪威作家艾基蘭（Tom Egeland）上月將越戰經典照片「燒夷彈女孩」上傳臉書，卻因畫面裡有裸身女孩違反臉書政策而遭刪除照片與帳號。挪威最大報「挪威晚郵報」（Aftenposten）九日以頭版痛批臉書濫用權力，挪威總理索伯格（Erna Solberg）當天也在臉書張貼該照以示支持，雖然同樣遭刪除，但臉書態度稍後大轉彎，晚間讓「燒夷彈女孩」赤裸重現。
「燒夷彈女孩」是美籍越裔攝影記者黃公崴（Nick Ut）一九七二年為美聯社所攝，捕捉遭燒夷彈轟炸的南越孩童成群逃難鏡頭，畫面正中央是一名光溜溜嚎啕奔跑的九歲女童。這幀作品當年獲普立茲獎殊榮。
「挪威晚郵報」總編輯韓森（Espen Egil Hansen）八日發表致臉書創辦人札克柏格公開信，強調絕不會順應臉書要求刪除該報臉書粉絲專頁的「燒夷彈女孩」照片；他抨擊札克柏格貴為「全球最有權力的編輯」，臉書卻不懂區分兒童色情與經典照片的差異。跟進聲援的索伯格九日表示，她贊同臉書保護未成年人的用心，但審查這類攸關世界史的照片是錯的，根本剝削言論自由。
挪威是臉書金主之一，佔有○．五二％股權，合十五．四億美元市值。臉書九日聲明表示，裸童照「在部分國家可能與兒童色情無異」，但在傾聽社群意見後，他們重新審視社群守則，也瞭解到這張影像的歷史重要性，因此通融。
至於現年五十三歲的「燒夷彈女孩」潘氏金福（Kim Phuc），當年幸獲黃公崴相救送醫，目前已婚、定居加拿大成為公民，她在一九九七年曾被任命為聯合國教科文組織親善大使。
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