擴大領先 希拉蕊還要加把勁

2016-09-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報九日報導，距離美國總統大選投票日不到兩個月，民主黨人愈來愈擔心，儘管對手共和黨總統候選人川普相對弱勢，自家總統候選人希拉蕊．柯林頓仍沒能大幅領先；連希拉蕊的顧問都承認，希拉蕊得快點改變。

根據RealClearPolitics民調，八月一度大贏川普九個百分點的希拉蕊，如今與川普的差距只剩三個百分點。希拉蕊盟友與黨工認為，希拉蕊未能善用川普的不受歡迎與暴走的言行爭取支持。民主黨前參議院領袖戴休爾坦言，儘管目前情況樂觀，希拉蕊在部分搖擺州也保持領先，但贏面只有六成。

川普民調急起直追 贏了俄亥俄州

最令戴休爾不解的是，川普的各種荒誕言行，並未反映在民調數字。希拉蕊的競選經理穆克在寫給支持者的信中說，川普在近來幾項公開民調中急起直追，甚至在重要搖擺州俄亥俄州領先，募款金額也超標，與共和黨在八月份共募得九千萬美元，「他的地盤正逐漸擴大。」

民主黨人也擔憂，希拉蕊花太多時間在私人募款活動，同期川普則是舉行造勢集會、發表演說與上電視爭取曝光。希拉蕊的助理認為，希拉蕊的新目標之一，就是多花點時間與選民直接接觸，展現較人性化的一面，與選民分享她將如何帶領美國。

不過，希拉蕊在歷練、競選團隊人才占優勢，且得到現任總統歐巴馬的背書與財源不虞匱乏，又比川普稍微受歡迎；但她的劣勢則在於同一政黨連贏三任總統較罕見（唯一例外是共和黨老布希在雷根做了兩任後扶正），及不少選民認為美國正走在錯誤道路，對執政的民主黨繼續掌控白宮不利。

民主黨資深顧問馬許認為，未來六十天會是美國政治史最瘋狂的兩個月，但對希拉蕊仍有信心。