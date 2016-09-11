四年內 北韓飛彈射程可及美國本土

2016-09-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕在北韓成功完成第五次核試以及一連串飛彈試射後，美國紐約時報引述分析家與軍方官員的看法指出，北韓可望在二○二○年前，掌握製造洲際彈道飛彈的可靠技術，且屆時北韓恐已累積足夠的核原料，可製造一百枚核彈頭。美國國防部在今年初向國會報告時，即警告北韓飛彈一旦改良完成，將擁有可打擊美國本土、包括紐約與華府的能力。

法新社報導，南韓首爾十日氣氛平靜，居民對北韓的恐嚇習以為常，但媒體與分析家則視九日核試為一件改變遊戲規則的大事。南韓外長尹炳世指出，這次爆炸當量（十千噸）為歷次核試之最，且與上次試爆僅隔八個月，有鑑於此，「北韓的核能力據信已相當進步，且正以更快的速度發展」。

南韓「統一研究院」分析師鄭永泰（譯音）說，北韓恐藉飛彈來發動核攻擊，世人得「審慎接受這個事實」。航太工程師兼北韓飛彈計畫專家席林（John Schilling）則呼籲，美國新任總統「不可再等閒視之」，北韓核武問題將是白宮新主人的一項「高度優先要務」。

針對北韓核武的發展，南韓「北韓大學院大學校」教授楊武仁分析，平壤領導階層目睹過去利比亞強人格達費、伊拉克海珊的下場，堅信核武是唯一能確保其政權存續的保證。史丹福大學教授赫克（Siegfried S. Hecker）認為，北韓已不把非傳統武器當作談判籌碼，而是下定決心認為平壤「需要核武戰力」。

楊武仁認為，據信北韓已擁有核彈頭小型化的技術，可裝在飛毛腿飛彈上攻擊南韓，或裝在蘆洞中程飛彈上打擊日本，惟北韓目前尚未達到研發可攻擊夏威夷或美國本土的洲際彈道飛彈所需之飛彈重返大氣層技術。

若核彈轟首爾 將釀逾23萬死

南韓媒體開始擔憂首爾遭到核武攻擊的可能性。韓聯社引述美國智庫「蘭德公司」二○一○年的研究報導，倘首爾發生十千噸當量的核爆，將釀多達廿三．五萬死；朝鮮日報也警告北韓核武攻擊恐引發南韓的「大毀滅」，並與二戰末期的廣島、長崎原爆相提並論。