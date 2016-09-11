美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS

2016-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國及俄羅斯當局十日針對敘利亞內戰達成停火協定，雙方將敦促敘國政府軍及反抗軍自十二日日落起停止衝突。此外，美、俄兩國亦同意，若停火成功維持一週，雙方將共同設立情報中心，首次聯手對付敘國境內特定地區的「伊斯蘭國」（IS）、「征服敘利亞陣線」（Fateh al-Sham Front，原名努斯拉陣線）等恐怖組織，可望為敘國情勢帶來轉捩點。

明起7天若零衝突 設情報分享中心

敘利亞政府隨後宣布同意接受美俄斡旋停火，但由敘利亞主要反對派與反抗軍團體組成的聯盟「高級協調委員會」（HNC）則稱要等收到協議文本，研究後才能決定。

自二○一一年起持續五年半的敘利亞內戰，至今已造成近五十萬人死亡，敘國半數人口流離失所。以敘利亞總統阿塞德為首、並獲得俄羅斯支援的政府軍，與有美國及土耳其、伊朗等波斯灣國家在背後撐腰的各種派系反抗軍持續交戰。支持敘利亞和平進程的美、俄等十七國，雖在今年二月於德國慕尼黑的會議上達成停戰共識，但數週內即告破局，敘國再度被烽火吞噬。

為中止敘國內戰，美國國務卿凱瑞自八月下旬與俄羅斯外交部長拉夫羅夫展開談判，九日再度於瑞士日內瓦耗時一整日進行馬拉松式談判，最終雙方達成突破性停戰協定，預計將在伊斯蘭節慶「宰牲節」假期第一天、十二日的日落起正式生效。

反抗軍需與恐怖組織劃清界線

根據該協定，敘利亞政府軍必須停止攻擊反抗軍實際控制的最大城阿勒坡，同時也必須取消針對反抗軍的空襲任務，使人道組織得以在阿勒坡等地設立非軍事區，展開救援行動。在此同時，反抗軍也被要求必須與「征服敘利亞陣線」此一前「開打」恐怖組織的分支劃清界線。

凱瑞表示，這項停火協定可能是敘利亞問題的轉捩點。他指出，美、俄雙方皆希望遏阻戰事發生，推動敘利亞走過政治過渡期、透過協商取得和平。值得注意的是，凱瑞也表明，若俄方能敦促敘國總統阿塞德對反抗軍停火，使雙方在七天內不再發生衝突，美、俄兩國將設立情報分享中心，聯手打擊「伊斯蘭國」和「征服敘利亞陣線」，目前雙方也已敲定空襲區域。

美聯社報導，美國國防部長卡特與國家情報首長克萊伯對於和俄羅斯合作反恐態度保留，以致九日凱瑞徵詢國內意見時，花費許多時間才說服兩人。當時俄國外長拉夫羅夫顯然已經不耐煩，幾乎打算喊停，還走到記者室拿出伏特加要請記者喝，美方代表也發送披薩讓記者充飢。

然而，「敘利亞自由軍」（FSA）等多數反抗軍，皆對於上述協定是否真能落實抱持懷疑態度，能否撤軍以及與「征服敘利亞陣線」劃清界線都有待觀察。