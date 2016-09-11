美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國及俄羅斯當局十日針對敘利亞內戰達成停火協定，雙方將敦促敘國政府軍及反抗軍自十二日日落起停止衝突。此外，美、俄兩國亦同意，若停火成功維持一週，雙方將共同設立情報中心，首次聯手對付敘國境內特定地區的「伊斯蘭國」（IS）、「征服敘利亞陣線」（Fateh al-Sham Front，原名努斯拉陣線）等恐怖組織，可望為敘國情勢帶來轉捩點。
明起7天若零衝突 設情報分享中心
敘利亞政府隨後宣布同意接受美俄斡旋停火，但由敘利亞主要反對派與反抗軍團體組成的聯盟「高級協調委員會」（HNC）則稱要等收到協議文本，研究後才能決定。
自二○一一年起持續五年半的敘利亞內戰，至今已造成近五十萬人死亡，敘國半數人口流離失所。以敘利亞總統阿塞德為首、並獲得俄羅斯支援的政府軍，與有美國及土耳其、伊朗等波斯灣國家在背後撐腰的各種派系反抗軍持續交戰。支持敘利亞和平進程的美、俄等十七國，雖在今年二月於德國慕尼黑的會議上達成停戰共識，但數週內即告破局，敘國再度被烽火吞噬。
為中止敘國內戰，美國國務卿凱瑞自八月下旬與俄羅斯外交部長拉夫羅夫展開談判，九日再度於瑞士日內瓦耗時一整日進行馬拉松式談判，最終雙方達成突破性停戰協定，預計將在伊斯蘭節慶「宰牲節」假期第一天、十二日的日落起正式生效。
反抗軍需與恐怖組織劃清界線
根據該協定，敘利亞政府軍必須停止攻擊反抗軍實際控制的最大城阿勒坡，同時也必須取消針對反抗軍的空襲任務，使人道組織得以在阿勒坡等地設立非軍事區，展開救援行動。在此同時，反抗軍也被要求必須與「征服敘利亞陣線」此一前「開打」恐怖組織的分支劃清界線。
凱瑞表示，這項停火協定可能是敘利亞問題的轉捩點。他指出，美、俄雙方皆希望遏阻戰事發生，推動敘利亞走過政治過渡期、透過協商取得和平。值得注意的是，凱瑞也表明，若俄方能敦促敘國總統阿塞德對反抗軍停火，使雙方在七天內不再發生衝突，美、俄兩國將設立情報分享中心，聯手打擊「伊斯蘭國」和「征服敘利亞陣線」，目前雙方也已敲定空襲區域。
美聯社報導，美國國防部長卡特與國家情報首長克萊伯對於和俄羅斯合作反恐態度保留，以致九日凱瑞徵詢國內意見時，花費許多時間才說服兩人。當時俄國外長拉夫羅夫顯然已經不耐煩，幾乎打算喊停，還走到記者室拿出伏特加要請記者喝，美方代表也發送披薩讓記者充飢。
然而，「敘利亞自由軍」（FSA）等多數反抗軍，皆對於上述協定是否真能落實抱持懷疑態度，能否撤軍以及與「征服敘利亞陣線」劃清界線都有待觀察。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 今鋒面遠離天氣轉穩定 未來莫蘭蒂恐變中颱
- 花媽團隊 兩位副市長將上任
- 夏于喬C波辣照 男友一定讚
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 除求助仲介 也可打1955
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rape allegation sparks Indonesian ire
- 10月修菸害防制法 菸價漲定
- 女看護在台受辱蒐證 印尼激憤追狼雇主
- 肺炎導致腎衰竭辭世 黃義雄來不及交代後事
- 性侵13歲外甥女12次 掰到摩鐵純聊天
- 愛在豐榮 星國民謠高鐵快閃
- 〈徵文大拼盤〉想玩電玩 也沒那麼難
- 聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」
- 火燒車駕駛要自殺 家人曾電阻
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors charge driver of fatal bus crash with murder
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 【閱讀小說】吳敏顯／一褲底全藏鬼 － 上
- 自由廣場》宮女二進宮
- 經典賽誰掌舵? 富邦明首發聲
- 太平苗圃 打造螢火蟲生態公園
- 兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
- 段宜康：央廣賤租錄音室給中媒 變相協助對台統戰
- 中秋能不能烤肉 得看颱風有無攪局／日月潭、墾丁、阿里山 先說不行
- 韓嫩團嘴超甜 SEVENTEEN今天報答粉絲
- 芋頭餡防腐劑超標 續追上游來源
- 異色童話館 憂鬱王子
- 往事留聲機 那年稻穀的故事
- 焦點評論／清倉換水 署長必須離開
- 吳思賢收「金」 嗨慶入圍
- 【藝文短訊】 2016桐花文學獎 10月31日截止
- 交貨前夕退訂千顆憨兒月餅 空軍松指部致歉
- 〈婚姻幸福學〉渴望親密卻愈冷淡 被斥依賴好委屈
- 費南德茲飆14k 克蕭復出吞敗
- 陳傑憲「突然」守外野 找鎧文應急
- 以住代護 黃埔新村再添14戶
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 世界盃女子棒球賽》1分惜敗加國 我今拚季軍
標題：美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email