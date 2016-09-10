美小黨總統候選人 瞎問「阿勒坡是什麼」

2016-09-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第三勢力「自由意志黨（Libertarian Party）」總統候選人強森（Gary Johnson）八日一早搶佔各大媒體版面，甚至成為全球矚目焦點；強森之所以瞬間知名度大開，在於他在受訪時展現對國際現勢的無知，當被問到有關敘利亞內戰主要前線城市阿勒坡的問題時，居然反問記者：「阿勒坡是什麼？」

這段超尷尬的對話發生在強森接受ＭＳＮＢＣ訪問之際。ＭＳＮＢＣ記者巴尼克在節目中問強森，倘若他當選，會對阿勒坡有何作為，強森竟直接反問，「什麼是阿勒坡？」巴尼克試圖打圓場地回問強森是否是在開玩笑，強森卻說沒有，巴尼克只好幫強森上課，解釋阿勒坡位於敘利亞，是內戰難民危機中心，強森這才說，「ＯＫ，我懂了。」阿勒坡位於敘利亞北部，是敘國最大城，因政府軍與反抗軍交戰而陷入分裂，近來幾乎天天都會出現於新聞報導。

強森此言一出，推特上馬上出現「阿勒坡是什麼」（#WhatIsAleppo）的話題標籤，網友更是毫不留情地狂虧強森；也有不少人感到沮喪，貼出阿勒坡慘況照片與加註「這就是阿勒坡」。

強森在ＭＳＮＢＣ的訪問後發表聲明，指稱此一口誤證明他也是人，並強調他知道敘利亞的慘況…「我能說出敘利亞所有城市之名嗎？不能。我應該知道阿勒坡嗎？應該。我知道阿勒坡的重要性嗎？知道。」但當他被問到阿勒坡（Aleppo）時，強森說，他以為是某個組織單位的字頭縮寫。網友對這番解釋並不領情，反虧若是字頭縮寫，那大概只有「阿拉斯加人伐木擴大與乒乓佔領」（Alaskan Logging Expansion & Ping Pong Occupation）了。

強森在搞清楚阿勒坡是什麼後曾做出答覆，表示他覺得敘利亞一團糟，唯一解決之道就是與俄羅斯合作，透過外交途徑結束內戰。民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓與共和黨總統候選人川普日前才出席媒體舉辦的國安論壇，曾是共和黨籍新墨西哥州州長的強森，原本企圖利用希、川的低滿意度來拉抬個人聲勢，沒想到卻在訪問中出了大糗。曾任國務卿、嫻熟國際事務的希拉蕊在一場記者會上被問到強森的發言時笑著虧說，查看地圖就會找到阿勒坡。