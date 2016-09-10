全球荒野面積銳減 25年少掉2個阿拉斯加

2016-09-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《當代生物學》（Current Biology）八日公佈的最新研究，全球的荒野面積銳減，短短廿五年就消失了十分之一，減少三百卅萬平方公里，約合兩個美國阿拉斯加州，或是半個亞馬遜雨林的大小，其中又以南美與中非縮水最為嚴重。

澳洲、加拿大等國的研究團隊繪製當代的全球荒野地圖，將其與一九九○年代的地圖做比較，兩者的製圖方法一致，研究中的「荒野」定義為「生物學和生態學上，未受人類活動明顯干擾的原始環境。」

研究發現，全球目前僅剩廿％的土地面積屬於荒野，共約三千零一十萬平方公里，多數位於澳洲、北美、北亞和北非。荒野減少最多的地區是南美，共有卅％的面積消失，其次則是中非，損失十四％的荒野面積。

南美以亞馬遜雨林銳減最為嚴重，總共減少了近三分之一。亞馬遜盆地縮水了五十萬平方公里，亞馬遜西部烏開雅利（Ucayali）地區的雨林也損害慘重，該地是六百多種鳥類和靈長類的棲息地。

另外，非洲剛果西部盆地上，已無任何低地森林可被視為全球的重要荒野。世界自然基金會（ＷＷＦ）相信，這個區域是世界上最多大猩猩和黑猩猩的地方。研究指出，這些荒野的消失，不僅是瀕危物種的災難，也使阻止氣候變遷的努力途勞無功，因為部分森林吸收了大量的二氧化碳。

這份研究並未深究荒野消失的原因，但研究主要作者、澳洲昆士蘭大學助理教授華森（James Watson）表示，可以歸咎於地球人口不斷成長、發展活動增加所致。他也呼籲美國和世界其他政府，採取更多的保護行動，否則地球上的荒野面積將所剩無幾。

「我們無法將荒野復原或補救，一旦沒了就沒了。」華森說，荒野消失就跟物種滅絕一樣，無法重新挽回。它們就像皇冠上的珠寶，人類有義務加以保護，就如對待物種一樣。