基因解密 長頸鹿分4種

2016-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國科學期刊《當代生物學》（Current Biology）一項最新研究指出，世界最高哺乳類動物長頸鹿可分為四個物種，並非先前認為的一種。科學家亦表示，非洲長頸鹿數目在過去數十年大幅減少，而這項新發現勢必會改變往後的長頸鹿保育工作。

這項研究針對非洲一九○隻長頸鹿的皮膚切片進行分析，發現其中的基因差異度極大，至少應區分為南非、馬賽、網紋、努比亞等四個長頸鹿物種，推翻此前所認定長頸鹿為單一物種，其下再分為九個亞種的說法。科學家指出，這些長頸鹿雖然外觀上看起來相似，但在體型、毛色、條紋、斑點上各不相同，彼此間也不會在野外互相交配，基因上的差異「就像北極熊與棕熊一樣大」。

德國森肯堡生物多樣性和氣候研究中心及歌德大學遺傳學教授楊克（Axel Janke）表示，過去學界對長頸鹿的研究，遠少於獅子、大象、河馬、猩猩等其他非洲野生動物，導致現今才清楚認識長頸鹿的物種分類。然而，過去卅年內，非洲長頸鹿的數目從十五萬減少至約九萬隻。網紋和努比亞長頸鹿的數目，更分別只剩八七○○隻和四七五○隻，已屬於瀕危物種，應立即列入國際自然保育聯盟的「紅色名單」，而這次的新發現將有助於相關保育工作的開展。

長頸鹿保育基金會（ＧＣＦ）共同主席、環境保護學者芬納斯（Julian Fennessy）指出，長頸鹿面臨的最大威脅，包括人口增長導致其棲地破壞，以及人類奪取長頸鹿的肉、尾巴等作為藥用等非法狩獵行為。