運用AI選美 機器人不愛黑人掀波
〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球第一個用人工智慧（ＡＩ）機器人當評審的「ＡＩ美人」（Beauty.AI）選美會上月落幕，但掀起的爭議至今仍餘波盪漾。選美吸引逾百國近六千人寄人頭照參賽，最後有四十四位「美人」勝出，卻因贏家多是白人，黑皮膚顯然不受青睞，讓各界對ＡＩ客觀審美一事持保留態度，認為當初設計演算法的科學家本身就存在偏見歧視，才導致機器人評審「假中立」。
反映設計者的偏見與歧視
這場選美活動，由微軟公司以及主打「深度學習」的「青年實驗室」（Youth Laboratories）開發主辦，運用大量照片演算「美麗」標準，如臉部對稱性、皺紋等因素，判斷參賽者魅力。雖聽來客觀，但四十四位優勝者中，只有部分來自亞洲，且只有一人擁有黝黑膚色。而就參賽者比例而言，雖確實以白人為主，但有色人種也不少，包括印度人和非洲人。
對結果大感意外的「ＡＩ美人」首席科學家札佛隆科夫（Alex Zhavoronkov）檢討指出，儘管有各種理由可說明白人容易勝出之因，但主要問題在於，這次用來建立演算機制的資料包含的有色人種不足。該科學團隊強調，絕對未把淺膚色視為美的象徵。
但英國《衛報》分析認為，當初設計「ＡＩ美人」演算法的專家，內心可能存在根深柢固的偏見，所以就算評判機制表面中立客觀，真實計算後還是會把原創者的想法還原並放大，這才是這次爭議最簡單的解釋原因。
專研警務預測的美國哥倫比亞大學法學院教授哈科特（Bernard Harcourt）指出，「即使宣稱是演算機制主導，而我們以為那很中立且科學，但其實還是人類在做思考」，這次選美正將「這個問題表露無遺」，「自認可想出文化或種族中立的美的概念，令人難以置信。」
警務預測是全球近年當紅遏抑犯罪手段之一，透過電腦運算歷來犯罪資料，預測未來犯罪高風險地區或時段。但民權團體紛紛警告指出，「受污染的資料產生被污染的結果」，若依循的統計數據有瑕疵，可能強化種族偏見，並為有色人種帶來災難性影響。
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