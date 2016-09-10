北韓展示軍事野心 逼美回談判桌

2016-09-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕北韓九日第五度進行核試爆，表明堅決反對北韓之舉的中國，儘管歸咎美國與南韓合作部署戰區高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ，簡稱薩德）是造成區域緊張升高的原因，不過專家指出，北韓近期的飛彈與核測試進展，顯示平壤未來將有突破薩德的實力，北韓的軍事野心比外界認定的更強大，迫使下一屆美國政府別無選擇地回到談判桌，才可能約束脫韁的北韓。

中國將北韓核試怪罪於薩德

北韓自二○一四年起加速進行飛彈與核測試，完全不理會中國的制約。一名在平壤工作的西方高級官員透露，中國無法駕馭北韓，他直言：「北韓不喜歡中國，當然不聽他們的話。」

在九日的核試爆前，北韓已經歷一連串的飛彈測試突破，八月間，其發射一枚兩節、固態燃料的潛射飛彈，本月五日發射三枚彈體為鋁合金的蘆洞（一說為飛毛腿）飛彈。「核武管制協會（Arms Control Association）」禁核擴散政策主任達芬波特說，這些行動顯示北韓正擴展核武的規模及搭載的選項，尤其改採固態燃料，就是為了更快速部署與擴大射程，該趨勢顯示北韓核子威脅逐漸增加，下一屆美國政府必須優先處理。

國際社會過去只能對北韓施加制裁，但沒有中國幫助，制裁必定無法發揮效用。雖然中國近年對北韓逐漸失去耐心，但近來美韓部署薩德問題，反倒促成中國與北韓站回同一陣線。英國里茲大學的東北亞專家凱斯卡特（Adam Cathcart）更猜測，北韓外交部北美司副司長崔鮮姬（譯音，Choe Son Hui）六日訪問北京，就是要事先通報中國將進行核試。

顯示當前的國際制裁毫無成效

儘管中國部分學者認為，北韓的核試爆將使南韓部署薩德的決心更加堅定，然而加州明德大學蒙特雷國際研究學院東亞禁核擴散計畫主任路易斯指出，北韓潛射飛彈以及同步多點發射飛彈的發展，顯示北韓未來有克服薩德的實力，他與達芬波特也都認為，北韓的軍力進展顯示當前的國際制裁毫無成效，這也迫使美國只有回到談判桌一途才能約束北韓，儘管相關代價將十分高昂。