《小檔案》北韓第五次核試背景問與答
2016-09-10
以下為九日北韓第五次核子試爆有關重要資訊：
一、核爆威力有多大
此前四次核試均引發人造地震，且地震規模愈來愈大，九日的規模達五．三，北韓稱此次核試為鑑定新研製的核彈頭威力，南韓估計爆炸威力達十千噸（kt）當量。這是平壤至今五次核試中，威力最強大的一次。二戰末期摧毀日本廣島的原子彈，爆炸威力達十五千噸當量。
二、北韓為何核試
北韓相信核子嚇阻可保證政權存續，並稱美國對北韓的侵略威脅從未停歇，優先發展能有效打擊美國本土的威脅。平壤素來堅稱，其將持續核試，罔顧國際社會的譴責與聯合國的加強制裁。
三、北韓核子計畫的進度
二○○六年十月第一次核試，據信使用鈽裝置，爆炸威力約一千噸當量。二○○九年五月第二次核試，威力約二至八千噸當量，改進了核裝置穩定性。二○一三年二月第三次核試，北韓宣稱使用微型化裝置，爆炸威力更大。二○一六年一月，北韓宣稱首次成功試爆氫彈；同年三月，北韓宣佈成功將核彈頭微型化，可以裝置在飛彈上。
四、北韓若真擁有微型化彈頭
國際社會最疑懼之處，在於倘平壤有辦法製造出一個小到能裝在彈頭上的核裝置，又能提升北韓飛彈的射程及準確度，有朝一日或許能實現打擊美國領土的目標。
五、國際社會將如何因應
北韓這次核試招致國際一致譴責，美國及其區域盟邦南韓與日本反應最強烈，並要求聯合國安理會實施更嚴厲的制裁。北京亦予譴責，並要求恢復六方會談。
編譯：茅毅
資料來源：綜合外電
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