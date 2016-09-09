歐巴馬警告中國 不得無視南海仲裁

2016-09-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕在寮國首都永珍舉行的東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）與中國、日本、南韓等國領袖峰會八日發表聲明，在中國遊說下，峰會宣言對南海問題僅以不點名的方式表達「嚴重關切」。不過，在大多數與會領袖都放中國一馬之際，美國總統歐巴馬在會議上提出南海爭議，警告中國不能無視國際仲裁機構「常設仲裁法院」（ＰＣＡ）有關南海主權爭議的仲裁結果，並強調仲裁有「約束力」。

歐巴馬八日在與東協領袖的會議上表示，「七月這項指標性的仲裁裁決具約束力，有助於釐清南海的海洋權利」，「我了解此事挑起緊張，但是我也期待討論我們如何建設性地攜手向前，以降低緊張並且促進外交和穩定。」

歐巴馬八日談話顯然是回應前一天中國國務院總理李克強在「東協—中國」峰會闡述的南海問題立場，當中提到，中國希望與東協國家合作，「排除干擾」，依照南海各方行為宣言精神，「妥善把握和處理南海問題」。

中國外交部副部長劉振民八日立即反擊美國，表示「一些區域外國家依舊想利用東亞峰會談論南海，特別是施壓區域國家遵守仲裁，這時間點不對，也不恰當」，「他們是自我孤立」。稍早，外交部發言人華春瑩在例行記者會上重申「排除干擾」， 「希望美方在南海問題上秉持客觀、公正立場。」

東協十國八日另與美、中等八國召開東亞峰會，峰會共同聲明草稿顯示，「數名領導人依舊對南海近期發展嚴重關切」，但無隻字片語譴責中國在南海的擴張行為，與七日發表的東協峰會共同聲明態度相近。

美聯社指出，在歐巴馬出席的情況下，聲明在南海問題上依然措辭溫和，這反映出北京在東協的外交、經濟和軍事影響力，也凸顯東協與中國打交道上存在的基本問題：並非所有成員國都願意責備北京。

杜特蒂又批 美殖民時期濫殺

另一方面，因杜特蒂失言而取消會談的美菲領袖，七日晚間在領袖晚宴前短暫會晤。歐巴馬八日在離開寮國前記者會上表示，他敦促杜特蒂遵守法治，「用正確的方法（打擊毒品）」。菲國官員杜瑞薩說，杜特蒂告訴他，與歐巴馬的會談「還可以」，「他（歐巴馬）說兩人之後可以再多聊聊。」兩人在七日晚宴上並無互動。

外交人士透露，八日在東亞峰會上，杜特蒂向包括歐巴馬在內的各國領袖發表「情緒激昂的」談話，脫稿猛批美國殖民時期殺害菲國人；他出示一張過去美軍殺人的照片，說「他們殺的是我的祖先，所以，為什麼我們現在在談人權？要談就要談人權的所有面向』。」當時場內氣氛「沉默且震驚」。

歐巴馬八日還談到杜特蒂失言風波，表示「我不把這些話放在心上，因為這似乎是他一再使用的用語，包括曾拿來指稱教宗等人。」