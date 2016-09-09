《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
◎張沛元
A giant panda on loan to Belgium from China has given birth to a cub, a rare event for the endangered species, the Pairi Daiza zoo said Thursday.
比利時天堂動物園週四表示，中國出借給比利時的大貓熊已產下1隻貓熊寶寶，為這種瀕臨絕種動物的罕見盛事。
The zoo and the China Conservation and Research Center for the Giant Panda "have the great pleasure to announce the birth of a panda cub", Pairi Daiza said in a statement.
天堂動物園在聲明中說，該動物園與中國保護大熊貓研究中心「非常高興地宣布一隻貓熊寶寶誕生。」
"Less than 2,000 pandas can be found in the wild, making every birth a true miracle", it said.
「目前發現到的野生貓熊數量不到2000隻，使得每隻貓熊的誕生都是貨真價實的奇蹟，」該聲明說。
"Over the past twenty years, only two European countries (Austria and Spain) were able, with China’s help, to successfully reproduce pandas.
「過去20年來，只有2個歐洲國家（奧地利與西班牙）有能力在中國的協助下成功繁殖貓熊。」
"Belgium will thus be the third European country to have ever had the pleasure of welcoming a panda cub."
「因此，比利時將成為第三個喜迎貓熊寶寶的歐洲國家。」
The mother, Hao Hao, and her mate Xing Hui were loaned to Belgium for 15 years in February 2014, on the occasion of a state visit to the kingdom by China’s President Xi Jinping.(AFP)
貓熊寶寶的母親「好好」與配偶「星徽」是在中國國家主席習近平前往比利時進行國是訪問的場合中，於2014年2月出借給比利時，租期15年。（法新社）
新聞辭典
on loan：慣用語，租借。例句：This sculpture is on loan from the museum.（這尊雕刻品是向博物館借來的。）
give birth to：慣用語，生產，動物產仔，也可形容提出新構想，發明或建國。例句：She gave birth to twin girls.（她生下一對雙胞胎女嬰。）
rare：形容詞，罕見的，稀有的。
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