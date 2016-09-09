墨西哥財長下台 川普害的！
2016-09-09
〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕墨西哥總統潘尼亞．尼托七日撤換親密盟友兼財政部長維德嘉瑞，原因是維德嘉瑞一手主導美國共和黨總統候選人川普上週來訪，並與潘尼亞．尼托會面，結果此舉在墨國慘遭批評，潘尼亞．尼托為滅火只好犧牲左右手。
垮著臉的潘尼亞．尼托在記者會上表示，他已接受維德嘉瑞的辭呈。儘管潘尼亞．尼托宣稱是他決定邀請川普、沒人建議他這麼做，但咸信真正的催生者是四十八歲的維德嘉瑞，目的是希望川普能了解到美墨和睦的重要性。華盛頓郵報曾報導，維德嘉瑞明知安排川普訪墨具有政治風險，但認為若從川普當選的角度而言，還是值得一搏。
墨西哥民眾對於曾大肆批評墨西哥移民的川普能以此等高規格受邀來訪大為不滿，超過八成八墨國民眾不樂見川普來訪；至於曾放話要在美墨邊界築高牆的川普則在離開墨西哥後立刻來了一記回馬槍，宣稱已與潘尼亞．尼托達成共識，築牆費會由墨西哥全額負擔。儘管潘尼亞．尼托連忙否認曾做出此等承諾，但已在國內淪為笑柄，支持率更暴跌至二十三％、創新低。
墨國反對黨指出，安排川普訪墨只是壓垮駱駝的最後一根稻草，維德嘉瑞早就被視為不再具有勝任財長所需的信譽。
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