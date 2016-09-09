NASA砸252億 來回7年只為3秒碰行星採樣
2016-09-09
〔編譯茅毅／綜合報導〕一顆可能握有生命之鑰的近地小行星，即將有數十億年來的首位訪客上門。
貝努小行星 藏生命線索
名為「貝努」（Bennu）的小行星，係一顆黑圓岩石，直徑四九二公尺，猶如太空中的一座小山。美國航太總署（NASA）一艘名為「歐西里斯─雷克斯」（OSIRIS-REx）的無人太空船，將於當地時間八日晚間七點五分（台灣時間九日七點五分），從佛羅里達州的卡納維爾角空軍基地發射，展開前往「貝努」採集樣本的第一項開創性任務，以解釋太陽系的起源。
該任務共將耗時七年，花費八億美元（約二五二億台幣）。亞利桑那大學教授勞雷塔表示，「該任務的主要目標是從貝努表面取回原始的富碳物質」，「我們預期這些樣本將含有來自早期太陽系的有機分子，這些分子可能會給我們生命起源的資訊及線索」。
NASA今發射無人太空船
由洛克希德馬丁公司所製的「歐西里斯─雷克斯」，將以「擎天神五號」（Atlas V）火箭搭載。
太空船二○一八年八月可望到達「貝努」，將先繪製「貝努」的圖像，同時辨識其表面的礦物與化學物質，並選擇採樣的位置。太空船預計二○二○年七月接觸「貝努」，但僅短短三秒鐘，屆時會運用三公尺的機械手臂採集岩石、砂礫與塵土，太空塵土可能揭露碳和冰等生命所需的物質是如何前來地球，塵土將被儲存在一個小盒子裡。
二○二一年三月太空船離開「貝努」，二○二三年九月攜樣本返回地球。當「歐西里斯─雷克斯」靠近地球時，小盒子將被彈射並藉降落傘降落在美國猶他州鹽湖城西南地區。
「貝努」繞太陽公轉一周需一．二年，故每六年與地球間的距離較近，類似月球和地球間的距離。儘管如此，NASA指出，「貝努」與地球相撞的機率最高仍有二千五百分之一，時間則可能落在二一七五至二一九六年間。
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