巴勒斯坦領導人 曾是蘇聯特務？

2016-09-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕在俄國總統普廷正力圖安排巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與以色列總理納坦雅胡於莫斯科會面之際，以色列媒體七日晚間大肆報導，根據最新發現的蘇聯時期檔案，阿巴斯在一九八○年代效力蘇聯國家安全委員會（KGB），擔任其在敘利亞的特務，巴人自治政府對此立即駁斥，阿巴斯發言人魯岱納說，以色列的「抹黑行動」，巴人早習以為常。

阿巴斯發言人：抹黑

希伯萊大學杜魯門研究中心的研究員雷米茲與季諾是在研究蘇聯於中東的勢力時，查閱上千頁的「米特羅欽檔案庫」（Mitrokhin archive），赫然發現阿巴斯之名。雷米茲說，「這項發現頗為重要，尤其是因為阿巴斯與普廷過去都加入KGB」，普廷曾是KGB的中校軍官。

米特羅欽少校從一九七二年至一九八四年退休為止擔任KGB外國情報檔案庫的資深管理員，他手抄機密文件多年，一九九二年他帶著手抄文件叛逃英國，而相關文件兩年前開放公眾閱覽。

在一份一九八三年KGB栽培的特務名單中，出現阿巴斯的名字，標注他「一九三五年生於巴勒斯坦，大馬士革特務」，KGB給阿巴斯的代號為「克洛托夫」（Krotov），亦即特務的別稱。阿巴斯確實生於該年，一九四八年以色列建國時，舉家從巴勒斯坦逃至敘利亞的大馬士革，他在該地成長並受教育。

然而除此之外，該文件並沒有提供其他訊息，包括阿巴斯為KGB做了什麼事、以及他擔任特務多久。

雷米茲與季諾也提到，近幾天銜普廷之命，穿梭以、巴間的俄國副外長波格丹諾夫在一九八○年代派駐大馬士革，應該知道阿巴斯的身分。

巴人自治政府官員認為，阿巴斯沒有必要擔任蘇聯特務，因為巴勒斯坦解放組織當時與蘇聯公開合作，他們說，當時負責一個巴人─蘇聯友誼基金會的阿巴斯就是與莫斯科的實際聯絡人。