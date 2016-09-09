川普再讚普廷 比歐巴馬更像領導人

2016-09-09

〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕美國共和黨總統候選人川普七日又大讚俄羅斯強人總統普廷，還說普廷比美國總統歐巴馬更像個領導人。歐巴馬稍後回擊，重申他認為川普沒資格當總統。

川普是在美國國家廣播公司（NBC）的「三軍統帥論壇」上，再度大讚普廷與表達對歐巴馬的厭惡。川普說，普廷的支持率高達八成二，對國家有很強的掌控力；儘管美、俄政治體制不同，他也不見得喜歡俄羅斯的體制，但顯然在俄羅斯那樣的體制下，普廷是個十足的領導人，遠比歐巴馬還像個領導人。川普仰慕普廷早就不是秘密，而普廷也曾讚美川普相當傑出。

歐巴馬八日在寮國回應川普的批評，重申他認為川普不夠格當總統，「他每次一開口，就證明他沒資格當總統」。歐巴馬說，民主是嚴肅的事，而川普的構想往往「矛盾」與「古怪」。川普批評歐巴馬的中國政策軟弱，還說歐巴馬本週出訪亞洲時遭中國羞辱。

川普、希拉蕊 國安議題過招

川普與對手、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓在這場於航空母艦「無畏號」上所舉行的論壇中，分別接受NBC記者勞爾針對各種國安議題進行三十分鐘詰問，儼然是總統候選人電視辯論的暖場賽。川普與希拉蕊將在二十六日登場的首場電視辯論中正式碰頭。

希拉蕊在論壇中先受訪，除了也被問及個人的國安政策，還要面對自她參選總統以來持續糾纏的電郵門醜聞。希拉蕊坦承過去擔任國務卿期間有個人電郵帳號是個錯誤，她絕對不會再犯，「我不會為此找理由開脫」，但強調自己並未不當處理機密資訊，甚至要求外界應以她整體的紀錄來做評斷，並誓言在不派遣美軍地面部隊前往伊拉克或敘利亞的情況下，擊敗「伊斯蘭國」（IS）。

川普批歐巴馬使軍隊淪為廢墟

川普則未對他缺乏詳盡外交政策做出反擊，堅持他有擊敗IS的藍圖，以及會在上台三十天內要求軍方領導人擬出計畫。不過，川普也批評軍方在歐巴馬主政下「淪為廢墟」。即便川普曾批評軍方，不久前還因批評為國捐軀的穆斯林美軍英雄搞得灰頭土臉，但根據最新的NBC每週追蹤選舉民調，川普在軍方與退伍軍人選民族群中大幅領先希拉蕊十九個百分點（五十五％比三十六％）。