最強不老泳士 73歲獨越津輕海峽

2016-09-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本73歲老翁富永俊夫7日以10小時時間，成功單獨泳渡津輕海峽，刷新全球最年長泳渡津輕海峽的紀錄。

津輕海峽介於北海道南端與本州北端之間，是一道連結太平洋與日本海的海峽。由於海流湍急，再加上有水母和鯊魚出沒，被列為世界7大難以泳渡的海峽之一。津輕海峽名號雖然沒有英法之間的多佛海峽響亮，但近年來吸引各國馬拉松泳將前來挑戰，去年墨西哥一名56歲男性挑戰成功，寫下最高齡單獨泳渡的紀錄。

富永是一位出身廣島吳市的退休上班族，由於學生時代為水球選手，非常喜愛游泳，退休後重拾這項嗜好，並挑戰大大小小的公開水域游泳大會，展現瀨戶內海男兒的志氣。2009年以66歲之姿挑戰土耳其的博斯普魯斯海峽成功，接著在2013年挑戰以最高齡單獨泳渡多佛海峽的紀錄，可惜在距離目的地數公里前，因體力不繼宣告失敗。

今年他捲土重來挑戰津輕海峽，選擇從青森縣的權現崎游到對岸北海道福島町，直線距離不到30公里，但因海流的影響，通常泳者被迫游出一個大弧線，有時距離會超過50公里。

富永在當地時間7日上午5點半出發，下午3點半抵達目的地福島町的吉岡港附近，過程對抗海流的推力十分辛苦，妻子有紀子在隨行的船隻上不斷替他加油打氣。泳渡成功的富永上岸後開心表示，很想舉杯慶祝。報導也說，他打算下次重新挑戰多佛海峽。