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加國法官問性侵被害人：為何不夾緊膝蓋？

2016-09-08

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕別以為性別盲已經絕種。現任加拿大聯邦法院法官坎普（Robin Camp，見圖，取自網路）2014年審訊一宗性侵案時，對被害人問出「你為何不夾緊膝蓋呢？」對此，加拿大司法會議（Canadian Judicial Council）6日起展開調查，坎普能否保住法官職務，將交由聯邦司法部長定奪。

坎普2014年在卡加利（Calgary）省法官任內，審理一名19歲女子在家庭派對中慘遭性侵的案件。根據法庭紀錄，坎普除向受害女子問到「為何不夾緊膝蓋」外，還發表「痛與性有時就是一體兩面」等離譜言論。

被害女子6日接受調查時，儘管事隔2年，心靈創傷仍難平復，「他（坎普）令我恨我自己，讓我自覺是個婊子。」坎普當時裁定男性加害人無罪，但遭上訴庭推翻，該名男子必須接受重審，坎普則暫時停職。

坎普原先在南非擔任律師，移民加拿大後被提名為法官，他專攻民法，2014年還是頭一回被指派審理性侵案。他已為前述言論表示悔意，並向心理學家、鑽研性犯罪的法律專家求教，司法會議網站也有為他說情的留言。

加拿大自1971年司法會議成立至今，司法人員遭投訴成案並展開調查者僅有11件，法官遭撤職者只有2人。

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  • 加拿大聯邦法院法官的坎普（Robin Camp）對性侵被害人問「你為何不夾緊膝蓋呢？」。（取自網路）

    加拿大聯邦法院法官的坎普（Robin Camp）對性侵被害人問「你為何不夾緊膝蓋呢？」。（取自網路）

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