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敘國轟炸 「氯」害逾37童

2016-09-08

救援組織指控，敘利亞政府軍直升機6日轟炸反抗軍控制的阿勒坡蘇卡里區（Sukkari），投下含有氯氣的桶裝炸彈，造成至少1人喪生、逾100人受傷送醫，包括至少37名兒童。多名傷患呼吸困難，出現嚴重咳嗽，衣服上散發氯氣味道。敘利亞民防組織在「臉書」張貼的影片顯示，數名男孩表情痛苦，使用氧氣罩呼吸。氯氣早在1997年生效的「禁止化學武器公約」中便遭到禁用，敘利亞也於13年加入該公約，但聯合國調查顯示，阿塞德政府至少兩度動用氯氣進行攻擊，但大馬士革當局矢口否認。（編譯陳正健）

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  • 遭氯氣炸彈波及得男孩表情痛苦，使用氧氣罩呼吸。（法新社）

    遭氯氣炸彈波及得男孩表情痛苦，使用氧氣罩呼吸。（法新社）

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