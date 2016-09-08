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2800萬難民是孩童 占全球近半

2016-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）7日報告指出，因戰亂、暴力與迫害，全球目前有將近5000萬孩童流離失所，當中有2800萬人淪為難民。這些無處可去的小孩，占全球難民總數近半，當中千萬淪為跨國兒童難民，但通常缺乏身分文件，處境比落難大人還慘。UNICEF呼籲國際社會伸出援手，讓這些應當受到保護的小難民「以孩子的方式被對待」，在健康的環境接受教育、快樂成長。

根據UNICEF資料，孩童占全球人口3分之1，逃難人數卻構成全世界難民總數約半，將近每200個孩子中就有1個是難民，這數字在過去5年增加75%，10年來暴增1倍。這2800萬名流離失所的孩子，有1700萬孩童在母國境內流浪，未受適當保護；有1000萬成為國際難民，當中約4分之3來自10個國家，45%來自敘利亞和阿富汗；另有100萬人正尋求庇護，前途不明。

因貧窮暴力出走者 達2000萬

值得注意的是，隻身流浪的兒童難民有增加趨勢，去年是前年3倍，已突破10萬大關的他們，流落在78國，常成人口販子下手目標。

至於不堪貧窮、暴力而出走的兒童，多達2000萬。他們在逃難路上都歷經千辛萬苦，渡海溺斃、營養不良或衛生條件不佳、綁架、強暴、謀殺，都算家常便飯；就算成功抵達他國，也常面臨當地民眾仇外情結或歧視。

UNICEF去年資料指出，全球移民多達2.44億人。其中3100萬人是孩童，主要來自亞、非兩洲，有370萬定居美國，沙烏地阿拉伯、約旦收留人數緊接在後；歐洲國家中，則以英國最慷慨，包容約75萬名未滿18歲的年輕人。

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