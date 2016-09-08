快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
2800萬難民是孩童 占全球近半
2016-09-08
〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）7日報告指出，因戰亂、暴力與迫害，全球目前有將近5000萬孩童流離失所，當中有2800萬人淪為難民。這些無處可去的小孩，占全球難民總數近半，當中千萬淪為跨國兒童難民，但通常缺乏身分文件，處境比落難大人還慘。UNICEF呼籲國際社會伸出援手，讓這些應當受到保護的小難民「以孩子的方式被對待」，在健康的環境接受教育、快樂成長。
根據UNICEF資料，孩童占全球人口3分之1，逃難人數卻構成全世界難民總數約半，將近每200個孩子中就有1個是難民，這數字在過去5年增加75%，10年來暴增1倍。這2800萬名流離失所的孩子，有1700萬孩童在母國境內流浪，未受適當保護；有1000萬成為國際難民，當中約4分之3來自10個國家，45%來自敘利亞和阿富汗；另有100萬人正尋求庇護，前途不明。
因貧窮暴力出走者 達2000萬
值得注意的是，隻身流浪的兒童難民有增加趨勢，去年是前年3倍，已突破10萬大關的他們，流落在78國，常成人口販子下手目標。
至於不堪貧窮、暴力而出走的兒童，多達2000萬。他們在逃難路上都歷經千辛萬苦，渡海溺斃、營養不良或衛生條件不佳、綁架、強暴、謀殺，都算家常便飯；就算成功抵達他國，也常面臨當地民眾仇外情結或歧視。
UNICEF去年資料指出，全球移民多達2.44億人。其中3100萬人是孩童，主要來自亞、非兩洲，有370萬定居美國，沙烏地阿拉伯、約旦收留人數緊接在後；歐洲國家中，則以英國最慷慨，包容約75萬名未滿18歲的年輕人。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 杜特蒂與歐巴馬終於破冰 兩人握手談了...
網友回應
熱門新聞
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 地景藝術節明登場 17天交管
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 威廉斯：Fed應逐步升息
- 魏德聖等獲聘文化會報委員
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- iPhone 7 傳16日開賣
- 觀光業912上街 要求擴大國旅
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 滅火器挑戰40公里路跑 楊大正特訓完秒成立牌
- 《觀察筆記》自食惡果
- 6天逾5000人附議／正義魔人「催票」 廢博愛座火速成案
- 自由廣場》大學國際排名 有捷徑
- 女調查官洩密案 爆記者官員是線民
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 人安送暖寒士 中秋義診義剪
- 餓到偷供品 還膜拜求原諒
- 郵局買喜憨兒月餅 送弱勢學童
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 《冷眼集》台灣人愛死了這個制度
- 馮明珠受聘北京故宮顧問 故宮盼嚴守機密
- 「丹麥甜心」走出低潮 4強出線
- 自由廣場》挑戰：年金改革數學建模
- 陶晶瑩惹毛柯瑞球迷 承認追星衝昏頭失控
- 大學系主任嫖妓 妻告通姦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fubon set to take over EDA Rhinos
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 打造大王船 金唐殿取（舟參）
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 夏姿跨界美學 穿梭西遊記
- 林萬億遺憾 加速進行實質討論
- 宋米秦閃李毓芬緋聞 招手狗仔
- 台鐵內灣線居民 爭取不改點
- 豪宅新紀錄 信義富邦每坪358萬
- 嗆功能不彰 全教總退出年改會
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 蔡正元公開個資 黨產會嚴正譴責
- 精準「放射線」治療 7旬婦肝癌免開刀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2800萬難民是孩童 占全球近半
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分