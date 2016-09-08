27年前姦殺男童 美5旬男認了
〔編譯周虹汶／綜合報導〕震驚美國的1989年11歲男童雅各．威特林（Jacob Wetterling）失蹤案，6日真相大白，明尼蘇達州男子53歲男子海因里希（Danny Heinrich）當庭坦承犯案。因認罪協議，海因里希不會因明州謀殺罪受到懲處，而是依聯邦兒童色情相關法律共25項罪名究責，目前求刑20年。
1989年10月22日，威特林和10歲弟弟以及一名同齡友人在位於明州鄉間的住家附近騎腳踏車，卻遭蒙面持槍的海因里希誘拐綁架。海因里希6日當庭自白，他當年性侵了威特林，最後用槍殺死了他。
當威特林失蹤時，海因里希就被列為嫌犯，但警方找不到證據起訴他。威特林失蹤25年後，警方另起爐灶，利用當年沒有的科技協助，從1989年比威特林案早9個月發生的另一起12歲兒童性侵案的衣物中，找到海因里希的DNA。檢方以此為證據，去年7月取得搜索令，在海因里希家中搜出一堆兒童色情檔案。
警靠DNA破案
海因里希在去年10月遭當局認定為1980年代以來，包括威特林案等明州中部一連串性侵懸案的「利害關係人」。但海因里希堅不吐實，檢方最後取得家屬同意，和海因里希達成認罪協議，海因里希同意承認犯案並帶領警方找到威特林的屍首，以交換不以謀殺罪起訴。檢方指出，畢竟「對威特林一家而言，把雅各帶回家，以及知道他發生了什麼事，才是最重要的。」
威特林的雙親從愛子失蹤後，就立志為失蹤的孩子們奔走。化悲憤為力量的母親派蒂（Patty Wetterling）說，「對我們而言，雅各一直活著，直到我們找到他……我們需要療傷」，而「他的傳奇將會繼續下去。」威特林失蹤案促成國會與各州在1990年代相繼立法追究性侵兒童的嫌犯。
海因里希將因持有兒童色情物品等罪名被判刑20年，預計11月宣判。然而，檢方之後可能會對他提出民事拘禁的要求，意味他餘生都將在監禁中度過。至於他性侵12歲孩童案，則已經過了追溯期。
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