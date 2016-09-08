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茲卡難防 眼淚也會傳染

2016-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕除了透過蚊子叮咬或血液、精液等體液散播，科學家最新研究發現，茲卡病毒可能存在更簡單但駭人的傳染方式：藉由患者眼淚。另一方面，年初染病的2名義大利男性，其精液竟然半年後還存有茲卡病毒遺傳物質，世界衛生組織（WHO）6日因此發布茲卡防疫新綱領，建議曾到疫區者，不論是否出現症狀，半年內的性行為皆應採取安全防護措施。

上述研究論文，解釋了茲卡患者出現視神經發炎、針眼、葡萄膜炎以致失明的原因，更說明茲卡疫情爆炸性迅速發展的可能因素。該論文共同作者、美國聖路易華盛頓大學醫學院教授戴蒙德（Michael Diamond）認為，僅透過蚊子或人血應不至於如此，性傳播也可能不是關鍵因素，唾液、尿液或眼淚等體液才有這等威力。

這篇6日發表在《細胞報告》（Cell Reports）期刊的論文，模擬蚊子叮咬傳染途徑，將茲卡病毒注入老鼠皮膚。1週後，竟在老鼠眼部發現茲卡活病毒；28天後，其眼淚更出現茲卡病毒的遺傳物質，雖非活病毒，但顯示染病老鼠眼部可成茲卡溫床，其眼淚更具化身茲卡傳染利器的潛力。專家目前還不清楚茲卡病毒如何跑進眼部，研判其可能穿透分隔視網膜血管和一般血管的血液視網膜障壁，接著就在連結腦部與眼部的視神經遊走。

研究人員已打算在染病的人類患者身上進行實驗，以確認是否可得相同結論，及病毒可在人類眼部存活多久。

性傳播時限延至半年

至於性傳播，WHO 5月31日提出的禁慾時限是8週；但最近發現，2名分別於1、2月到訪海地的義大利男子，其精液半年後居然還有茲卡病毒遺傳物質，才決定拉長建議時間，以保護患者另一半，及讓新生兒免於罹患小腦症的風險。

全球目前已有67國因茲卡淪陷，上月底才通報第1名患者的新加坡，確診個案已增為275例。新加坡衛生部3日指出，分析其中2人體內病毒後，發現源自原本就在東南亞流傳的茲卡病毒，而非巴西傳入。鄰國馬來西亞7日也傳出第3起案例，且是該國第1位孕婦患者，她現年27歲，胎兒已3、4個月大。

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  • 除了透過蚊子叮咬或血液、精液等體液散播，科學家最新研究發現，茲卡病毒可能存在更簡單但駭人的傳染方式：藉由患者眼淚。（美聯社檔案照）

    除了透過蚊子叮咬或血液、精液等體液散播，科學家最新研究發現，茲卡病毒可能存在更簡單但駭人的傳染方式：藉由患者眼淚。（美聯社檔案照）

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