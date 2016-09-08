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中國駐中亞使館被炸 東伊運幹的

2016-09-08

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕八月三十日中國駐吉爾吉斯使館遭汽車炸彈攻擊案，吉爾吉斯六日宣布偵破，自殺炸彈客係敘利亞境內的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（ETIM，簡稱「東伊運」）維吾爾族成員，接受敘利亞聖戰組織「征服敘利亞陣線」（前名「努斯拉陣線」）資助 ，五名涉案疑犯已被拘捕，另有包括一名炸彈專家的三名同謀藏匿土耳其，吉爾吉斯已對此三人發出國際通緝令，並要求土耳其協助逮捕。

吉爾吉斯國家安全委員會指出，當場身亡的炸彈客名為哈利洛夫（Zoir Khalilov），為持塔吉克護照的維吾爾族裔。當局並通緝一名協助安裝汽車炸彈的吉爾吉斯籍嫌犯，其曾在敘利亞受訓，在攻擊前數小時才逃逸至伊斯坦堡。

「東突厥斯坦伊斯蘭運動」策劃此次攻擊的地點據信為吉爾吉斯南部與烏茲別克、塔吉克三國間的費爾干納河谷（Ferghana Valley），此地人口嚴重赤貧，據信已有數百青年離鄉加入「伊斯蘭國」（IS）或其同盟組織。

吉爾吉斯與中國接壤邊境長年來為中國所稱「疆獨」藏匿地，七日，中國外交部發言人華春瑩譴責「東突厥斯坦伊斯蘭運動」對世界各國都是嚴重威脅，並稱長期主張新疆獨立的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」在中國境內與境外犯下「血腥罪行」。然而許多專家質疑，「東突厥斯坦伊斯蘭運動」並非類似「開打」等嚴密恐怖組織，人權團體亦主張吉爾吉斯與中國邊境動亂多是中國強力鎮壓的結果。

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  • 八月三十日中國駐吉爾吉斯大使館遭汽車炸彈攻擊，炸彈客從正門衝入自爆身亡，並造成三名使館人員受傷。（歐新社檔案照）

    八月三十日中國駐吉爾吉斯大使館遭汽車炸彈攻擊，炸彈客從正門衝入自爆身亡，並造成三名使館人員受傷。（歐新社檔案照）

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