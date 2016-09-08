美智庫：中國海警船 南海霸凌鄰國

2016-09-08

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕設於華盛頓的美國重要智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）七日在官方網站「中國力量」發表研究報告，批評中國利用海警船在南海霸凌其他國家船隻，藉此宣示南海主權。研究指出，自二○一○年起算，計四十五起南海區域主權爭執事件，中國海警便「參與」其中三十起，中國另有四起更出動正規海軍「執法」。

「戰略暨國際研究中心」該研究所定義事件為「例行性執法外，某國海警船或海軍對他國執行強制措施」，資深研究員葛萊儀（Bonnie S. Glaser）向路透記者指出，包括二○一二年中國強佔菲律賓黃岩島事件、二○一四年中國以海警船艦撞沉越南漁船，在有紀錄的四十五起南海區域衝突或對峙中，中國海警船涉入比例高達三分之二，引起擦槍走火損傷人命的機率實則高於正規海軍。

葛萊儀指出，證據顯示，中國行為模式並非法理上之「執法」行為，而是「在南海霸凌、騷擾與衝撞其他國家較小型海警艦或漁船，以此宣示主權及於全南海。」中國海警船所隸屬之國家海洋局並未回應，外交部發言人華春瑩則反批，稱「希望有關人士停止炒作，停止挑撥離間、製造緊張。」

中國海警船隸屬於二○一三年成立之國家海洋局，國家海洋局取代中國海監總隊，將分散的非正規海軍力量整合，目的正是為了應對東海與南海，以其擴張態勢，料將成為「第二海軍」。據美國海軍情報處資料，中國海警船目前擁艦總數二百零五艘，噸位超過一千噸級者九十五艘，實力遠勝居次之日本，遑論其他南海主權聲索國家。

美將移交菲2架運輸機

東協中海警實力最弱的菲律賓，雖然海牙仲裁獲得全勝，然而菲國海上空域巡邏能力遠不足以充分涵蓋爭議島礁，七日，菲律賓海岸防衛隊發言人巴里洛（Armand Balilo）證實，美國將於今年十二月移交兩架雪帕（Sherpa）三十人座運輸機給菲律賓，此二機對菲國海上空域巡邏能力將稍有助益。菲國海岸防衛隊目前僅有兩架十人座、由英國布里頓─諾曼（Britten-Norman）生產的Islander飛機。