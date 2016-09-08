摸不透的杜特蒂 美重返亞洲隱憂
〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂一句「婊子養的」，賠上他與美國總統歐巴馬會談的機會。華爾街日報與美國有線電視新聞網（CNN）的分析認為，比起杜特蒂的口無遮攔，美國更要擔心杜特蒂的行事不可預測；面對難以捉摸的杜特蒂，日本正扮演華府與馬尼拉之間的橋樑。
日成為美菲溝通橋樑
華爾街日報專欄作家班安祖（Andrew Browne）以「杜特蒂向華府的中國策略丟手榴彈」為題，指出口無遮攔是杜特蒂標準作風，而冒犯該國頭號保衛者和武器供應國，似乎愚蠢；然而，這不是美國頭一次被亞洲盟邦民粹政治領袖惹惱。日本首相安倍晉三參拜靖國神社激怒中國，也曾令歐巴馬十分頭痛。但是，與歐巴馬約束安倍不要過於挑釁中國相反，歐巴馬要避免杜特蒂和中國處得太好。
杜特蒂正推動菲國更獨立的外交路線，在美、中關係間求取平衡。面對前任總統艾奎諾三世在南海爭議仲裁案取得的司法勝利，杜特蒂似乎不確定該怎麼運用這個成果，外界也難以預測。
根據幕僚說法，此前未曾與中國打交道的杜特蒂，自二○○二年家鄉達沃市一場神秘的炸彈爆炸案後，就對美國極度反感，他認為當年那場爆炸案是中央情報局的陰謀。
打擊毒品是杜特蒂的政治招牌，這次杜特蒂批評歐巴馬，正是因為不滿據稱歐巴馬將在會談中批評他的反毒戰違反人權。人權問題恐會是杜特蒂主政下，菲、美關係中一根難以消解的刺。
不過，杜特蒂對日本的好感，是華府可利用之處，部分分析家認為，曾大舉投資達沃市、取得杜特蒂好感的日本，正扮演華府與馬尼拉之間的橋樑角色。
CNN認為，華府要擔心的是這位馬尼拉新主人的行事難以捉摸，為東南亞地區帶來一個令人不樂見的因素，也為歐巴馬在任期尾聲強化美國與亞洲盟邦關係的努力投下陰影。
美國地緣政治資訊公司Stratfor策略分析副總裁貝克（Rodger Baker）說，「我不認為（美國政府）十分了解這位菲國總統，或者有辦法預測他的下一步」，「正是這種不確定性令人不安。」
美打造抗中陣線恐徒勞
更廣泛來看，杜特蒂的反美和亂無章法的外交，也令華府的亞洲盟友擔心。杜特蒂對解決南海問題的立場，更接近北京主張之由各國分別與中國會談，此舉有可能對華府致力打造統一陣線力抗北京立場投下變數，最終使白宮新主人將面臨一個由更專斷的中國領袖習近平主宰的區域政策挑戰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 言行粗鄙率直 杜特蒂獲菲人空前支持
- 丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
- 2800萬難民是孩童 占全球近半
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 杜特蒂與歐巴馬終於破冰 兩人握手談了...
- 樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 地景藝術節明登場 17天交管
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 威廉斯：Fed應逐步升息
- 魏德聖等獲聘文化會報委員
- 亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決
- iPhone 7 傳16日開賣
- 觀光業912上街 要求擴大國旅
- 當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 滅火器挑戰40公里路跑 楊大正特訓完秒成立牌
- 《觀察筆記》自食惡果
- 6天逾5000人附議／正義魔人「催票」 廢博愛座火速成案
- 自由廣場》大學國際排名 有捷徑
- 女調查官洩密案 爆記者官員是線民
- 大巨蛋復工續建 還要闖三關
- 人安送暖寒士 中秋義診義剪
- 餓到偷供品 還膜拜求原諒
- 郵局買喜憨兒月餅 送弱勢學童
- 詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強
- 《冷眼集》台灣人愛死了這個制度
- 馮明珠受聘北京故宮顧問 故宮盼嚴守機密
- 「丹麥甜心」走出低潮 4強出線
- 自由廣場》挑戰：年金改革數學建模
- 陶晶瑩惹毛柯瑞球迷 承認追星衝昏頭失控
- 大學系主任嫖妓 妻告通姦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fubon set to take over EDA Rhinos
- 參訪教堂留言 陳署名台灣副總統
- 打造大王船 金唐殿取（舟參）
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 夏姿跨界美學 穿梭西遊記
- 林萬億遺憾 加速進行實質討論
- 宋米秦閃李毓芬緋聞 招手狗仔
- 台鐵內灣線居民 爭取不改點
- 豪宅新紀錄 信義富邦每坪358萬
- 嗆功能不彰 全教總退出年改會
- 牧德晶圓檢測 打入一線封測廠
- 蔡正元公開個資 黨產會嚴正譴責
- 精準「放射線」治療 7旬婦肝癌免開刀
標題：摸不透的杜特蒂 美重返亞洲隱憂
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email