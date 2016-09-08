摸不透的杜特蒂 美重返亞洲隱憂

2016-09-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂一句「婊子養的」，賠上他與美國總統歐巴馬會談的機會。華爾街日報與美國有線電視新聞網（CNN）的分析認為，比起杜特蒂的口無遮攔，美國更要擔心杜特蒂的行事不可預測；面對難以捉摸的杜特蒂，日本正扮演華府與馬尼拉之間的橋樑。

日成為美菲溝通橋樑

華爾街日報專欄作家班安祖（Andrew Browne）以「杜特蒂向華府的中國策略丟手榴彈」為題，指出口無遮攔是杜特蒂標準作風，而冒犯該國頭號保衛者和武器供應國，似乎愚蠢；然而，這不是美國頭一次被亞洲盟邦民粹政治領袖惹惱。日本首相安倍晉三參拜靖國神社激怒中國，也曾令歐巴馬十分頭痛。但是，與歐巴馬約束安倍不要過於挑釁中國相反，歐巴馬要避免杜特蒂和中國處得太好。

杜特蒂正推動菲國更獨立的外交路線，在美、中關係間求取平衡。面對前任總統艾奎諾三世在南海爭議仲裁案取得的司法勝利，杜特蒂似乎不確定該怎麼運用這個成果，外界也難以預測。

根據幕僚說法，此前未曾與中國打交道的杜特蒂，自二○○二年家鄉達沃市一場神秘的炸彈爆炸案後，就對美國極度反感，他認為當年那場爆炸案是中央情報局的陰謀。

打擊毒品是杜特蒂的政治招牌，這次杜特蒂批評歐巴馬，正是因為不滿據稱歐巴馬將在會談中批評他的反毒戰違反人權。人權問題恐會是杜特蒂主政下，菲、美關係中一根難以消解的刺。

不過，杜特蒂對日本的好感，是華府可利用之處，部分分析家認為，曾大舉投資達沃市、取得杜特蒂好感的日本，正扮演華府與馬尼拉之間的橋樑角色。

CNN認為，華府要擔心的是這位馬尼拉新主人的行事難以捉摸，為東南亞地區帶來一個令人不樂見的因素，也為歐巴馬在任期尾聲強化美國與亞洲盟邦關係的努力投下陰影。

美國地緣政治資訊公司Stratfor策略分析副總裁貝克（Rodger Baker）說，「我不認為（美國政府）十分了解這位菲國總統，或者有辦法預測他的下一步」，「正是這種不確定性令人不安。」

美打造抗中陣線恐徒勞

更廣泛來看，杜特蒂的反美和亂無章法的外交，也令華府的亞洲盟友擔心。杜特蒂對解決南海問題的立場，更接近北京主張之由各國分別與中國會談，此舉有可能對華府致力打造統一陣線力抗北京立場投下變數，最終使白宮新主人將面臨一個由更專斷的中國領袖習近平主宰的區域政策挑戰。