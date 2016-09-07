| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 國際

《中英對照讀新聞》Philippines’ Duterte calls Obama "son of a whore" 菲律賓的杜特蒂稱歐巴馬是「婊子養的」

2016-09-07

◎魏國金

Philippine President Rodrigo Duterte called Barack Obama a "son of a whore" on Monday as he vowed not to be lectured by the US leader on human rights when they meet in Laos.

菲律賓總統杜特蒂在週一矢言他與美國領導人於寮國會面之際，不會讓他就人權議題說教時，稱歐巴馬是「婊子養的」。

The acid-tongued Duterte bristled at warnings he would face questioning by the US president over a war against drugs in the Philippines that has claimed more than 2,400 lives in just over two months.

言語尖酸的杜特蒂針對他可能面臨美國總統對菲國反毒戰提出質疑的警告，怒不可遏，該掃毒行動短短2個月就奪走逾2400條人命。

"You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Son of a whore, " Duterte told a news conference shortly before flying to Laos to attend a summit.

「你必須尊重人。別只是丟出問題與聲明，婊子養的，」杜特蒂在飛往寮國，參加一場高峰會前夕的記者會上說。

Duterte was due to hold a bilateral meeting with Obama on Tuesday afternoon on the sidelines of a gathering of global leaders hosted by the Association of Southeast Asian Nations（ASEAN）in Vientiane, the Lao capital.

杜特蒂預定週二下午於寮國首都永珍舉行的東南亞國家協會（ASEAN）全球領袖集會場邊，與歐巴馬舉行雙邊會談。

But shortly after Duterte spoke, Obama appeared to cast doubt on whether such a meeting could take place.

然而，在杜特蒂發表上述談話後，歐巴馬似乎懷疑是否還要舉行這場會議。

Calling Duterte "a colourful guy", the US president said was asking his staff to find out whether a meeting would be useful. "I always want to make sure if I’m having a meeting that it’s actually productive and we’re getting something done," he told reporters.

這位美國總統稱杜特蒂是「有趣的傢伙」，並表示正要求幕僚釐清舉行會議是否有用。「我總是想確定我是否參與一場實際上具成效，雙方搞定某些事的會議」，他告訴記者。

新聞辭典

lecture：講學、訓斥、告誡。例句：The doctor lectured his patient about smoking too much.（醫生告誡病人，不要吸太多菸。）

acid-tongued：言語尖酸的。例如，an acid-tongued review（尖酸刻薄的評論）。

bristle：被激怒。例句：Don’t bristle up at me like that.（別對我擺出一副怒氣沖沖的樣子。）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：《中英對照讀新聞》Philippines’ Duterte calls Obama "son of a whore" 菲律賓的杜特蒂稱歐巴馬是「婊子養的」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.