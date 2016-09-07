淺草商店街 宣導勿邊走邊吃
2016-09-07
〔編譯林翠儀／綜合報導〕東京熱門觀光景點淺草的商店街，不但有琳琅滿目的在地土產和紀念品，還有各種攤位販賣美味的庶民小吃，不過遊客邊走邊吃的行為也經常引發弄髒店家商品的糾紛，六日起有部分商家設置警示標幟，呼籲遊客別再邊走邊吃。
日本放送協會（ＮＨＫ）報導，發起這項活動的商店街是緊鄰淺草仲見世通的「淺草壹福小路」，商家在長約五十公尺的路口兩端，分別設置了二個紅色的氣球，上方以日、英、簡體中文寫著「不要邊走邊吃」的警語。
報導指出，商店街的周邊販賣霜淇淋、麻糬丸子、醬油仙貝、麵包等小吃，很多遊客購買後邊吃邊逛街，有時一個不注意，小吃上的醬汁滴在其他店家的商品上，有人甚至以沾了醬汁的手指觸摸衣物商品，弄髒商品的糾紛近來層出不窮，讓商家們大傷腦筋。
六日配合淺草商店街舉辦表演活動，淺草壹福小路的商家在商店街內試辦休息區，呼籲遊客在休息區內將手上的食物吃完再起身逛街，商家也在街上散發傳單，希望遊客別再邊走邊吃。由於休息區內備有椅子，有遊客反映這樣大家不但能安心享用美食，也能趁機歇歇腿，並沒有什麼不好。
淺草商店連合會理事長丸山真司表示，遊客購買小吃後最好當場吃完再繼續走路，或是將東西吃完再進入其他店家參觀。
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