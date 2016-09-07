香港新科議員 擬將港獨帶進立法會

2016-09-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港本屆立法會選舉開拓港人參政新紀元，持本土、自決，甚至港獨立場的年輕世代成功接班，香港行政長官梁振英談及此次選舉時表示，港府將重視與他們的合作關係。不料，多位年輕議員對梁拋出的「橄欖枝」視若無睹，並稱未來會將港獨議題帶入議會討論。

此次的立法會選舉以五十八％的投票率居歷屆之冠，傳統泛民派和本土自決陣營在選舉制度有利建制派的情形下，成功守住分組否決權與三分之一議席否決權，尤其梁頌恆、羅冠聰、朱凱迪等學運領袖、本土派人士勝選，更進一步扭轉香港老人政治的氛圍。然而，這樣的盛況卻遭到中國傳媒全面封殺。

香港特首梁振英六日回應選舉結果表示，本屆有廿六名新人入主議會，市民十分期待新任議員展開抱負。在此同時，梁也將年輕議員的激進主張美化成「有幹勁、抱負、理想」，並說只要符合香港憲制、並有合法目的和手段，他與港府都會重視行政與立法間的關係，且願意與立法會密切合作，言談間積極向新一屆立法會釋出善意。梁還說，將安排全體議員返回「內地」，讓所有人「認識國家」。

準議員：若強推政策 衝突在所難免

然而，「青年新政」梁頌恆、「香港眾志」羅冠聰等當選人，在聽聞梁振英的說法後僅稱，若政府強推非惠及港人之政策，將來議會的衝突場面在所難免。針對特定議案，他也不排除進行「拉布」、設法拖延表決程序，以喚起更多關注與討論。梁頌恆還指出，宣誓就職會參考外國做法，以手勢或裝飾凸顯特定字眼，未來也考慮在議案中加入「香港獨立」等字眼，擴大討論空間。

另一方面，此次選舉投票率上揚，以及建制派戰果不佳等事實，輿論分析指社會對梁振英的不滿是為主因，連帶也將影響其明年三月尋求連任之路。對於「反梁」民情高漲的說法，梁振英自圓其說表示，許多「明顯」反對他連任的候選人皆落選，還稱選民有多元考慮，因此立場「偏激」的候選人才會落選。

梁稱明顯反對他連任者 皆落選

不過，梁振英這番自我感覺良好的說詞，遭到公民黨黨魁梁家傑反駁。梁家傑在率領該黨六名當選議員謝票時，即席詢問是否反對梁振英連任，結果眾人一面倒表示反對。梁家傑還說，整體投票率提升反映選民對梁振英主政四年的不滿，「如果他繼續爭取連任，即是厚顏無恥」。