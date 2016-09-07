香港新科議員 擬將港獨帶進立法會
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港本屆立法會選舉開拓港人參政新紀元，持本土、自決，甚至港獨立場的年輕世代成功接班，香港行政長官梁振英談及此次選舉時表示，港府將重視與他們的合作關係。不料，多位年輕議員對梁拋出的「橄欖枝」視若無睹，並稱未來會將港獨議題帶入議會討論。
此次的立法會選舉以五十八％的投票率居歷屆之冠，傳統泛民派和本土自決陣營在選舉制度有利建制派的情形下，成功守住分組否決權與三分之一議席否決權，尤其梁頌恆、羅冠聰、朱凱迪等學運領袖、本土派人士勝選，更進一步扭轉香港老人政治的氛圍。然而，這樣的盛況卻遭到中國傳媒全面封殺。
香港特首梁振英六日回應選舉結果表示，本屆有廿六名新人入主議會，市民十分期待新任議員展開抱負。在此同時，梁也將年輕議員的激進主張美化成「有幹勁、抱負、理想」，並說只要符合香港憲制、並有合法目的和手段，他與港府都會重視行政與立法間的關係，且願意與立法會密切合作，言談間積極向新一屆立法會釋出善意。梁還說，將安排全體議員返回「內地」，讓所有人「認識國家」。
準議員：若強推政策 衝突在所難免
然而，「青年新政」梁頌恆、「香港眾志」羅冠聰等當選人，在聽聞梁振英的說法後僅稱，若政府強推非惠及港人之政策，將來議會的衝突場面在所難免。針對特定議案，他也不排除進行「拉布」、設法拖延表決程序，以喚起更多關注與討論。梁頌恆還指出，宣誓就職會參考外國做法，以手勢或裝飾凸顯特定字眼，未來也考慮在議案中加入「香港獨立」等字眼，擴大討論空間。
另一方面，此次選舉投票率上揚，以及建制派戰果不佳等事實，輿論分析指社會對梁振英的不滿是為主因，連帶也將影響其明年三月尋求連任之路。對於「反梁」民情高漲的說法，梁振英自圓其說表示，許多「明顯」反對他連任的候選人皆落選，還稱選民有多元考慮，因此立場「偏激」的候選人才會落選。
梁稱明顯反對他連任者 皆落選
不過，梁振英這番自我感覺良好的說詞，遭到公民黨黨魁梁家傑反駁。梁家傑在率領該黨六名當選議員謝票時，即席詢問是否反對梁振英連任，結果眾人一面倒表示反對。梁家傑還說，整體投票率提升反映選民對梁振英主政四年的不滿，「如果他繼續爭取連任，即是厚顏無恥」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 「大滿貫308勝」超越費爸 小威史上第1
- 一滴血速驗茲卡 也能檢測登革熱／台灣研發團隊獲美國百萬美元獎金
- 嫖妓被妻告通姦 系主任辯「陪睡抵債」順利脫罪
- 泰勒絲不爽情人搏版面 邪神洛基邀走紅毯遭拒
- 自由廣場》做中客生意 本就該承擔風險
- 罕見肺動脈瓣膜閉鎖 新生女嬰開心救命
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 8月營收年增20% 群聯獲利新高
- 豬哥亮住院7天夢到神明幫他集氣
- 挪用1.4億款項 日盛銀女經理10萬交保
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Freedom’ key amid Dalai Lama plans
- 《新店新和里長 18年來常獲特優》即期麵包 里長限時專送助弱勢
- 咬了警察一口 男判賠8萬元
- 微創矯正長短趾 她終於敢穿涼鞋
- 長照推大聯盟 出院就能銜接復健
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- 週薪改月薪 居服員竟九成離職
- 布魯斯關鍵期低潮 獅隊頭疼
- 助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬
- 國民黨爆料 黨產幫過民進黨搬新大樓
- 每天逾200班次公車輾壓 路變波浪狀
- 會議後趕回分局 警官中途猝死
- 新壽讓出中國轉投資主導權
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 苗縣生態保育中心動工 力拚零安樂
- 10月底人力需求 將比7月增1.6倍
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 柯震東李毓芬復合3個月 靠定情犬挽回戀情
- 〈Let’s talk〉意外出櫃引爸媽怒 牽拖挑剔都怪性向
- 社論》二○一六 歷史給民主的機會
- 工人受傷被炒 勝訴確認僱傭關係
- 〈家庭診療室〉對異性朋友太體貼 女友實在看不下
- 政院提5方針 刺激國旅救觀光
標題：香港新科議員 擬將港獨帶進立法會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email